حمله بامدادی دشمن به نقاطی در کبودرآهنگ
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همدان از حمله دشمن به نقاطی در کبودراهنگ طی بامداد امروز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۳۷| |
2008 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمزه امرایی اظهار کرد: در ادامه اقدامات ددمنشانه دشمن بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله قرار گرفت که این حمله خوشبختانه آسیب انسانی در پی نداشته است. وی تاکید کرد: نیروهای مسلح با اقتدار کامل ضمن رصد تحرکات دشمن، دارای آمادگی لازم برای پاسخ مقتدرانه به تجاوز دشمن هستتد. معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان تاکید کرد: تمام دستگاههای امدادی استانی و شهرستانی برای کمک رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.
گزارش خطا