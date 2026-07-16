حمله بامدادی دشمن به نقاطی در کبودرآهنگ

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همدان از حمله دشمن به نقاطی در کبودراهنگ طی بامداد‌ امروز خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمزه امرایی اظهار کرد: در ادامه اقدامات ددمنشانه دشمن بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله قرار گرفت که این حمله خوشبختانه آسیب انسانی در پی نداشته است. وی تاکید کرد: نیرو‌های مسلح با اقتدار کامل ضمن رصد تحرکات دشمن، دارای آمادگی لازم برای پاسخ مقتدرانه به تجاوز دشمن هستتد. معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان تاکید کرد: تمام دستگاه‌های امدادی استانی و شهرستانی برای کمک رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.