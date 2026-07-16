ساعاتی قبل و در مرحلۀ دهم عملیات صاعقه، پهپادهای آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه‌های راداری، سامانۀ پدافندی پاتریوت و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت را هدف قرار داد.





به گزارش تابناک؛ ساعاتی قبل و در مرحلۀ دهم عملیات صاعقه، پهپادهای آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه‌های راداری، سامانۀ پدافندی پاتریوت و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت را هدف قرار داد.



سامانۀ پاتریوت ماموریت پدافند و دفاع از این پایگاه و هواپیماهای ترابری و پهپادهای پیشرفته از جمله ام کیو ۹ را برعهده داشته است.



همچنین در موج دیگری از حملات، سامانه‌های ارتباطی و راداری از جمله، رادار های سوپرهاوک و تأسیسات و سامانه‌های پاتریوت ارتش تروریستی آمریکا مستقر در سایت پدافندی پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.



این پایگاه که محل استقرار واحدهای پشتیبانی هواپیماهای آمریکا نیز محسوب می‌شود، در حملات موفق پهپادی و موشکی ارتش و سپاه آسیب‌های جدی دیده است.