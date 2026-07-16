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حمله ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین

ساعاتی قبل و در مرحلۀ دهم عملیات صاعقه، پهپادهای آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه‌های راداری، سامانۀ پدافندی پاتریوت و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۳۶
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967 بازدید
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حمله ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین



به گزارش تابناک؛ ساعاتی قبل و در مرحلۀ دهم عملیات صاعقه، پهپادهای آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه‌های راداری، سامانۀ پدافندی پاتریوت و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت را هدف قرار داد.

سامانۀ پاتریوت ماموریت پدافند و دفاع از این پایگاه و هواپیماهای ترابری و پهپادهای پیشرفته از جمله ام کیو ۹ را برعهده داشته است.

همچنین در موج دیگری از حملات، سامانه‌های ارتباطی و راداری از جمله، رادار های سوپرهاوک و تأسیسات و سامانه‌های پاتریوت ارتش تروریستی آمریکا مستقر در سایت پدافندی پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.

این پایگاه که محل استقرار واحدهای پشتیبانی هواپیماهای آمریکا نیز محسوب می‌شود، در حملات موفق پهپادی و موشکی ارتش و سپاه آسیب‌های جدی دیده است.

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حمله ارتش پایگاه های آمریکا کویت بحرین رادار سامانه پاتریوت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
3
پاسخ
ایران باید هر ۱ ساعت یک پهباد مثل ابابیل ۵ که رادار گریزه و قابلیت حمل موشک و شلیک دقیق آن را از هوا به زمین دارد را هر ۱ ساعت بالای ناو آمریکا بفرستد تا آمریکا برای زدن پهباد باید جنگنده بلند کند که همین باعث همیشه آماده بودن و بالا بودن هزینه و فرسودگی خلبانان روی ناو میشود،دوم اینکه ایران به کمک مقاومت عراق و مسلمانان عراق کویت رو بگیره و جنگ رو وارد کویت کنه و جنگ از ایران خارج بشه این طوری کویت نابود میشه
ف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
2
پاسخ
باید جنگ فرسایشی از ایران برداشته بشه و بر سر آمریکا برگردونیم باید در ۲۴ ساعت جنگنده ها روی ناو از ترس برخورد پهپاد های ایران دایم آماده باشند آمریکا نمی تواند هم حواسش به ناو باشد هم کشور های عربی این طوری مجبور می‌شوند در کشور های خلیج فارس پخش شوند و همیشه آماده باشند و خسته و جنگ زده و فرسوده میشوند
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