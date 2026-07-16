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تصویب فروش تجهیزات نظامی آمریکا به کویت

وزارت خارجه آمریکا بامداد پنجشنبه از موافقت با فروش ۴۸۴ میلیون دلار تجهیزات و قطعات برای هواپیماهای نظامی به کویت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۳۴
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تصویب فروش تجهیزات نظامی آمریکا به کویت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در بحبوحه مشارکت کویت در تجاوزات جدید آمریکا به ایران، واشنگتن با قرارداد نظامی جدیدی برای این کشور موافقت کرد. وزارت امور خارجه آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که مجوز فروش احتمالی تجهیزات و سیستم‌های پشتیبانی هواپیما‌های نظامی «سی-۱۷» به کویت، به ارزش تقریبی ۴۸۴ میلیون دلار، صادر شد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت: «این قرارداد، با بهبود امنیت یک متحد اصلی غیر ناتو که نیروی مهمی برای ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه است، از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا پشتیبانی خواهد کرد». در این بیانیه آمده است: «این قرارداد، با تضمین آمادگی عملیاتی ناوگان سی-۱۷ کویت، توانایی این کشور را برای مقابله با تهدیدات فعلی و آینده بهبود می‌بخشد. ناوگان سی-۱۷ کویت، قابلیت‌های حمل و نقل هوایی راهبردی را فراهم می‌کند که مستقیماً از عملیات آمریکا و ائتلاف در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند». واشنگتن همچنین مدعی است که فروش پیشنهادی این تجهیزات و پشتیبانی، توازن نظامی کلی در منطقه را تغییر نخواهد داد. این در حالی است که رسانه‌های عراقی با انتشار تصاویری، گزارش دادند که کویت با پرتاب موشک از خاک خود به سمت خاک ایران، در جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارد

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