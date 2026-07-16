نظر وزیر علوم درباره برگزاری کنکور سراسری

وزیر علوم با بیان اینکه آزمون سراسری با توجه به شرایط فعلی در همان تاریخ اعلام شده ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد، گفت: می‌توانیم کنکور سراسری را در سلامت کامل برگزار کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر حسین سیمایی صراف امروز در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵، درباره احتمال تعویق زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۵ گفت: آزمون سراسری با توجه به شرایط فعلی در همان تاریخ اعلام شده ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.

وزیر علوم درباره تضمین امنیت برای مناطق جنگی در زمان برگزاری کنکور ادامه داد: آزمون‌ها برای دستگاه‌های ذی ربط همیشه هماهنگ است، برای مثال حتی برای تامین برق وزارت نیرو هماهنگی لازم را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: برای امنیت هم قطعا هماهنگی لازم با شورای امنیت کشور، وزارت کشور و استانداری‌ها صورت گرفته است، بنابراین تابع تشخیص مراجع امنیتی هستیم که به ما این اطمینان را داده‌اند که حتما می‌توانیم کنکور سراسری را در سلامت کامل برگزار کنیم.