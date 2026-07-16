نظر وزیر علوم درباره برگزاری کنکور سراسری
وزیر علوم با بیان اینکه آزمون سراسری با توجه به شرایط فعلی در همان تاریخ اعلام شده ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد، گفت: میتوانیم کنکور سراسری را در سلامت کامل برگزار کنیم.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر حسین سیمایی صراف امروز در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵، درباره احتمال تعویق زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۵ گفت: آزمون سراسری با توجه به شرایط فعلی در همان تاریخ اعلام شده ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.
وزیر علوم درباره تضمین امنیت برای مناطق جنگی در زمان برگزاری کنکور ادامه داد: آزمونها برای دستگاههای ذی ربط همیشه هماهنگ است، برای مثال حتی برای تامین برق وزارت نیرو هماهنگی لازم را انجام میدهد.
وی ادامه داد: برای امنیت هم قطعا هماهنگی لازم با شورای امنیت کشور، وزارت کشور و استانداریها صورت گرفته است، بنابراین تابع تشخیص مراجع امنیتی هستیم که به ما این اطمینان را دادهاند که حتما میتوانیم کنکور سراسری را در سلامت کامل برگزار کنیم.
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