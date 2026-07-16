حوالی بندرعباس مورد اصابت دشمن آمریکایی قرار گرفت

نقطه‌ای در حوالی بندرعباس بامداد امروز هدف اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت و پس از آن چندین صدای انفجار در شرق این شهر شنیده شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، نقطه‌ای در حوالی بندرعباس بامداد امروز هدف اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت و پس از آن چندین صدای انفجار در شرق این شهر شنیده شد.

ساعت ۲:۲۰ بامداد پنجشنبه، نقطه‌ای در حوالی بندرعباس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، پس از این حمله چندین صدای انفجار دیگر نیز از مناطق شرقی بندرعباس شنیده شد.

استانداری هرمزگان با تأیید وقوع حملات جدید اعلام کرد که تاکنون هیچ مصدوم غیرنظامی و هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری استان گزارش نشده است.

همچنین ارزیابی ابعاد حادثه از سوی دستگاه‌های مسئول ادامه دارد و گزارش تکمیلی پس از پایان بررسی‌های اولیه منتشر خواهد شد.