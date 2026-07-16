انتقال بیش از ۲۰۰ بیمار سرطانی بیمارستان اهواز بعد از حملات آمریکا

بیش از ۲۰۰ بیمار مبتلا به بیماری سرطان در بیمارستان بقایی اهواز بعد از حملات آمریکا به سایر بیمارستان‌های اهواز منتقل شدند.