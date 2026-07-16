تجاوز آمریکا علیه یک کشتی‌ که به سمت ایران در حرکت بود

به گزارش تابناک، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده مدعی شد: امروز ما یک نفتکش خالی را که قصد داشت به سمت بندری ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، از کار انداختیم.

این کشتی هنگام تلاش برای نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، هشدارهای متعدد را نادیده گرفت.

یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک به دهانه کشتی، آن را از کار انداخت و مانع از حرکت آن به سمت ایران شد.