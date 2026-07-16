تجاوز آمریکا علیه یک کشتی که به سمت ایران در حرکت بود
یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک به دهانه کشتی، آن را از کار انداخت و مانع از حرکت آن به سمت ایران شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۲۵| |
2731 بازدید
به گزارش تابناک، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده مدعی شد: امروز ما یک نفتکش خالی را که قصد داشت به سمت بندری ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، از کار انداختیم.
این کشتی هنگام تلاش برای نقض تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، هشدارهای متعدد را نادیده گرفت.
یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک به دهانه کشتی، آن را از کار انداخت و مانع از حرکت آن به سمت ایران شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲