ادعای ترامپ در مورد آزادی یک آمریکایی توسط ایران
ترامپ مدعی شد: ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر ۲۰۲۴ در زمان ریاست جمهوری جو بایدن به ناحق بازداشت شده بود، اجازه خروج از کشور را داد
کد خبر: ۱۳۸۴۹۲۲| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ مدعی شد: ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر ۲۰۲۴ در زمان ریاست جمهوری جو بایدن به ناحق بازداشت شده بود، اجازه خروج از کشور را داد. او اکنون در خارج از ایران و در وضعیت خوبی به سر میبرد.
ترامپ ادعا کرد: ایالات متحده آمریکا از این حسننیت ایران قدردانی میکند.
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