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کد خبر: ۱۳۸۴۹۲۱
بازدید: ۴۱۶۴
نظرات: ۲

عکس: صعود آرژانتین به فینال جام جهانی با شکست انگلیس

تیم ملی آرژانتین در یک بازی دراماتیک توانست با نتیجه ۲ بر ۱ از سد انگلیس عبور کرده و راهی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شود. اگرچه آرژانتین بخش زیادی از بازی را سردرگم سپری کرد، اما در نیم‌ساعت پایانی با درخشش لیونل مسی و گل سرنوشت‌ساز لائوتارو مارتینز، توانست مقابل بازی محافظه‌کارانه انگلیس به پیروزی برسد و حریف اسپانیا در دیدار نهایی شود.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی انگلیس آرژانتین
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۰۶:۱۴
خوشحالم انگلیس و فرانسه حذف شدن..امیدوارم اسپانیا قهرمان بشه
پاسخ
1
1
حسن
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۷
حق به حق دار میرسه.
پاسخ
0
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