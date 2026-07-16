عکس: صعود آرژانتین به فینال جام جهانی با شکست انگلیس
تیم ملی آرژانتین در یک بازی دراماتیک توانست با نتیجه ۲ بر ۱ از سد انگلیس عبور کرده و راهی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شود. اگرچه آرژانتین بخش زیادی از بازی را سردرگم سپری کرد، اما در نیمساعت پایانی با درخشش لیونل مسی و گل سرنوشتساز لائوتارو مارتینز، توانست مقابل بازی محافظهکارانه انگلیس به پیروزی برسد و حریف اسپانیا در دیدار نهایی شود.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.