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تعداد بازدید : 2368
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کد خبر:۱۳۸۴۹۲۰
کد خبر:۱۳۸۴۹۲۰
59359 بازدید
نظرات: ۳۸
نبض خبر

اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد

محمودرضا سجادی سفیر ایران در روسیه در زمان دولت احمدی نژاد گفت: «...یک دانه سیاه پوست برای هزار دلار مثلاً جان بولتون را می‌کشد. ما باید بکشیم. اینها سگ‌های کثیفی هستند که زندگکی بشریت را نجس کردند... اگر ترامپ ترور شود همه دنیا و بسیاری از عقلای آمریکا شادمان می‌شوند و دعا به جا جمهوری اسلامی می‌کند... و هیچ اتفاقی هم برای ایران نمی‌افتد. ایران به اندازه کافی قدرتمند و خشن است که دردسر درست کند... اگر کاره‌ای بودم روی زدن (ترور) سران امارات فکر می‌کردم... حماقتی که اینها در زدن رهبری کردند کافی است که ما هر جنایتی بکنیم. البته اسم این جنایت نیست. اسم این انتقام و خونخواهی است... با شعار مشکل حل نمی‌شود. اینها را تا نزنی یا نکشی یا منافع شان را به خطر نیاندازی، اینها دست از این کارها بر نمی‌دارند...» اظهارات کامل سجادی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمودرضا سجادی ترور رهبر انقلاب ترور ترامپ انتقام سران امارات ترور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۳۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
54
58
پاسخ
دقیقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
58
52
پاسخ
دستخوش،دقیقا درسته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
خدا رو شکر که امثال شما و ایشون کاره ای نیستید
جلال.
|
United States of America
|
۰۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
57
51
پاسخ
کاملا موافق هستم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
53
46
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
41
51
پاسخ
ان حرف رو قبول دارم تا مقابله به مثل نکنی ول نمیکنن، باید رفت سر امارات اونها بیشتر متوجه میشن، حکومت های عربی بشدت فرد محوره با زدن سر از بین میرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
21
89
پاسخ
خدایا اینا کیند احمدی نژاد آورده بود. حرف زدنش را ! یک دانه سیاه پوست. واحد شمارش سیاه پوست " دانه " است؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
51
39
پاسخ
زدن سران امارات حق ماست ،ضمن اینکه این کار فشار را از روی ارتش روسیه هم کم می کند
ایران.انتقام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
55
34
پاسخ
حقیقت محض است
ئ
|
Hong Kong
|
۰۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
44
36
پاسخ
اب شیرین کن تاسیسات نفتو بزن دیگه حمله نمیکنه
انصاری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
54
39
پاسخ
هزار بار موافقم
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