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اگر کارهای بودم روی زدن سران امارات فکر میکردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمیافتد
محمودرضا سجادی سفیر ایران در روسیه در زمان دولت احمدی نژاد گفت: «...یک دانه سیاه پوست برای هزار دلار مثلاً جان بولتون را میکشد. ما باید بکشیم. اینها سگهای کثیفی هستند که زندگکی بشریت را نجس کردند... اگر ترامپ ترور شود همه دنیا و بسیاری از عقلای آمریکا شادمان میشوند و دعا به جا جمهوری اسلامی میکند... و هیچ اتفاقی هم برای ایران نمیافتد. ایران به اندازه کافی قدرتمند و خشن است که دردسر درست کند... اگر کارهای بودم روی زدن (ترور) سران امارات فکر میکردم... حماقتی که اینها در زدن رهبری کردند کافی است که ما هر جنایتی بکنیم. البته اسم این جنایت نیست. اسم این انتقام و خونخواهی است... با شعار مشکل حل نمیشود. اینها را تا نزنی یا نکشی یا منافع شان را به خطر نیاندازی، اینها دست از این کارها بر نمیدارند...» اظهارات کامل سجادی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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دستخوش،دقیقا درسته
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ان حرف رو قبول دارم تا مقابله به مثل نکنی ول نمیکنن، باید رفت سر امارات اونها بیشتر متوجه میشن، حکومت های عربی بشدت فرد محوره با زدن سر از بین میرن
خدایا اینا کیند احمدی نژاد آورده بود. حرف زدنش را ! یک دانه سیاه پوست. واحد شمارش سیاه پوست " دانه " است؟!
زدن سران امارات حق ماست ،ضمن اینکه این کار فشار را از روی ارتش روسیه هم کم می کند