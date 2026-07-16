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کد خبر: ۱۳۸۴۹۱۷
بازدید: ۴۲۸۵

عکس: تخلیه موقت بیمارستان شهید بقایی اهواز پس از اصابت پرتابه به اطراف آن

در پی اصابت چند پرتابه به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز، عملیات تخلیه موقت این مرکز درمانی برای حفظ ایمنی بیماران و کادر درمان آغاز شد. این بیمارستان از مراکز درمانی محل نگهداری و مداوای کودکان مبتلا به سرطان است و خانواده‌های بیماران نیز به خیابان‌های اطراف منتقل شده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری بیمارستان شهید بقایی تخلیه موقت اهواز بیمارستان شهید بقایی اهواز
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.