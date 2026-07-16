عکس: تخلیه موقت بیمارستان شهید بقایی اهواز پس از اصابت پرتابه به اطراف آن
در پی اصابت چند پرتابه به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز، عملیات تخلیه موقت این مرکز درمانی برای حفظ ایمنی بیماران و کادر درمان آغاز شد. این بیمارستان از مراکز درمانی محل نگهداری و مداوای کودکان مبتلا به سرطان است و خانوادههای بیماران نیز به خیابانهای اطراف منتقل شدهاند.
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