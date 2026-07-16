تکذیب حمله به بوشهر و بندرعباس
به گزارش تابناک، فرماندار بوشهر اعلام کرد: تا این لحظه هیچگونه صدا یا حادثه انفجاری در سطح شهر بوشهر گزارش نشده و اخبار منتشرشده در شبکههای اجتماعی کاملاً بیاساس است.
وی افزدود: امنیت و آرامش در تمامی نقاط شهر برقرار است و از شهروندان عزیز درخواست داریم به شایعاتی که با هدف ایجاد التهاب در جامعه منتشر میشود، توجه نکنند و اخبار و اطلاعات را صرفاً از طریق خبرگزاریها و رسانههای رسمی و معتبر دنبال کنند.
دستگاههای مسئول بهصورت مستمر وضعیت را رصد میکنند و در صورت بروز هرگونه رویداد خاص، اطلاعرسانی رسمی از طریق مراجع قانونی انجام خواهد شد.
تکذیب برخورد مجدد پرتابه در بندرعباس
در این حال، خبرنگار تسنیم در بندرعباس از منابع در استانداری هرمزگان کسب اطلاع کرد علیرغم برخی شایعات مبنی بر برخورد مجدد پرتابه در بندرعباس، تا این لحظه به جز در ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه هیچ اصابتی در این شهر وجود نداشته است.
هم اکنون آرامش در شهر و استان برقرار است و مسئله خاصی در این زمینه گزارش نشده است.