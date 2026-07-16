خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2

تیم‌های فوتبال انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت آرژانتین 2 بر یک انگلیس را شکست داد و راهی فینال شد تا برای قهرمانی جام جهانی فوتبال با اسپانیا نبرد داشته باشد. بدین ترتیب در دیدار رده بندی نیز فرانسه و انگلیس به میدان خواهند کرد. خلاصه این بازی را می‌بینید.