سوت
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
تیمهای فوتبال انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت آرژانتین 2 بر یک انگلیس را شکست داد و راهی فینال شد تا برای قهرمانی جام جهانی فوتبال با اسپانیا نبرد داشته باشد. بدین ترتیب در دیدار رده بندی نیز فرانسه و انگلیس به میدان خواهند کرد. خلاصه این بازی را میبینید.
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برچسبها:سوت خلاصه بازی انگلیس آرژانتین ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶
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انگلیس باز هم ناکام در مراحل نزدیک به فاینال !!!!
انگلیسیها توهم خودبزرگبینی دارن !
ارژانتین همچنان مدبر و تکنیکی و زهردار !!!
انگلیسیها توهم خودبزرگبینی دارن !
ارژانتین همچنان مدبر و تکنیکی و زهردار !!!