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تعداد بازدید : 11507
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کد خبر:۱۳۸۴۹۱۴
کد خبر:۱۳۸۴۹۱۴
153214 بازدید
نظرات: ۳
سوت

خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2

تیم‌های فوتبال انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت آرژانتین 2 بر یک انگلیس را شکست داد و راهی فینال شد تا برای قهرمانی جام جهانی فوتبال با اسپانیا نبرد داشته باشد. بدین ترتیب در دیدار رده بندی نیز فرانسه و انگلیس به میدان خواهند کرد. خلاصه این بازی را می‌بینید.
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سوت خلاصه بازی انگلیس آرژانتین ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
9
پاسخ
انگلیس باز هم ناکام در مراحل نزدیک به فاینال !!!!

انگلیسیها توهم خودبزرگبینی دارن !

ارژانتین همچنان مدبر و تکنیکی و زهردار !!!
نااشنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
1
پاسخ
خدا را شکر انگلیس باخت مرگ بر انگلیس
نادر
|
Canada
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
1
0
پاسخ
درود بر شما خسته نباشد
این کشور ایران است چی پیش خودتون فکر کردید و فوتبال را به زبان انگلیسی پخش می کنید؟
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