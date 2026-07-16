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حمله به اطراف بیمارستان کودکان سرطانی در اهواز 

در پی حمله شرارت بار دشمن آمریکایی و اصابت چندین موشک به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز، این مرکز درمانی در حال تخلیه موقت است.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۰۹
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حمله به اطراف بیمارستان کودکان سرطانی در اهواز 

به گزارش تابناک به نقل ار خبرگزاری صداوسیما، در پی حمله دشمن آمریکایی و اصابت چندین موشک به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز، این مرکز درمانی در حال تخلیه موقت است.

این بیمارستان محل نگهداری و درمان کودکان سرطانی است. خانواده‌ها برای مراقبت از فرزندان خود به خیابان‌های اطراف بیمارستان آمده‌اند.

 هم اکنون با کمک کادر درمان و خانواده‌ها بیماران این بیمارستان که از شدت انفجارها هراسان شده‌اند در حال جابه‌جایی و تخلیۀ بیمارستان هستند.

بررسی‌ها حاکی است بيماران این مرکز درمانی به مرکز درمانی دیگر منتقل خواهند شد.

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