حمله به اطراف بیمارستان کودکان سرطانی در اهواز
در پی حمله شرارت بار دشمن آمریکایی و اصابت چندین موشک به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز، این مرکز درمانی در حال تخلیه موقت است.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۰۹| |
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به گزارش تابناک به نقل ار خبرگزاری صداوسیما، در پی حمله دشمن آمریکایی و اصابت چندین موشک به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز، این مرکز درمانی در حال تخلیه موقت است.
این بیمارستان محل نگهداری و درمان کودکان سرطانی است. خانوادهها برای مراقبت از فرزندان خود به خیابانهای اطراف بیمارستان آمدهاند.
هم اکنون با کمک کادر درمان و خانوادهها بیماران این بیمارستان که از شدت انفجارها هراسان شدهاند در حال جابهجایی و تخلیۀ بیمارستان هستند.
بررسیها حاکی است بيماران این مرکز درمانی به مرکز درمانی دیگر منتقل خواهند شد.
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