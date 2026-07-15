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پادشاه و ملکه اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶

خاندان سلطنتی اسپانیا اعلام کرد که فیلیپه ششم، پادشاه این کشور به همراه ملکه لتیسیا و دو دخترشان، سوفیا و لئونور برای تماشای فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به ورزشگاه مت‌لایف در نیوجرسی سفر خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۰۶
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پادشاه و ملکه اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش  تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام دفتر سلطنتی، چهار نفر از خاندان سلطنتی اسپانیا از جمله پادشاه این کشور برای حضور در فینال جام جهانی راهی آمریکا خواهند شد.

این اولین بار است که پادشاه اسپانیا به همراه خانواده خود، بازی تیم ملی را در جام جهانی از نزدیک تماشا می‌کند.

تماس تلفنی و جشن خانوادگی

بلافاصله پس از پیروزی ۲ بر صفر اسپانیا مقابل فرانسه و صعود به فینال، فیلیپه ششم با تیم ملی و لوئیس دلافوئنته سرمربی این تیم تماس گرفت و این موفقیت را تبریک گفت. دفتر سلطنتی همچنین ویدیویی منتشر کرده است که در آن اعضای خانواده سلطنتی با پیراهن تیم ملی اسپانیا، پیروزی تاریخی مقابل فرانسه را جشن می‌گیرند.

اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، یکشنبه در ورزشگاه مت‌لایف به مصاف برنده دیدار آرژانتین و انگلیس خواهد رفت. حضور پادشاه و خانواده سلطنتی، بر اهمیت تاریخی این رویداد برای اسپانیا افزوده است.

اسپانیا که قهرمان یورو ۲۰۲۴ است، می خواهد دومین عنوان قهرمانی خود در تاریخ را به دست بیاورد. این تیم نخستین بار در سال ۲۰۱۰ با هدایت ویسنته دل بوسکه قهرمان جام جهانی شد.

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جام جهانی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ اسپانیا خاندان سلطنتی پادشاه اسپانیا فلیپه ششم
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