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بروجردی در گفت‌و‌گو با تابناک:

آمریکا می‌خواهد ایران از تنگه هرمز دست بکشد/ حمله به زیرساخت‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه حملات اخیر آمریکا مصداق بارز نقض عهد است، گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون متناسب با اقدامات طرف مقابل پاسخ داده و هرگونه تعرض جدید نیز بدون پاسخ نخواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۰۵
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6024 بازدید
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۱۸

آمریکا می‌خواهد ایران از تنگه هرمز دست بردارد/ حمله به زیرساخت‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی کشور را مصداق بارز نقض عهد دانست و در عین حال به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، برق و پل‌های ایران واکنش نشان داد.

حملات آمریکا، نقض آشکار تفاهمات است

بروجردی اظهار کرد: این اقدامات، قطعاً از مصادیق بارز نقض عهد است و به همین دلیل نیز این موضوع به طرف مقابل اعلام شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با اقداماتی که آنها انجام می‌دهند، پاسخ می‌دهد و همان‌گونه که تاکنون نشان داده‌ایم، هرگونه تعرض با واکنشی متناسب یا حتی گسترده‌تر مواجه خواهد شد.

آنها به دنبال آن هستند که جمهوری اسلامی ایران از اعمال اقتدار خود در تنگه هرمز دست بردارد، اما چنین هدفی محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اهداف آمریکا از این اقدامات افزود: آنها به دنبال آن هستند که جمهوری اسلامی ایران از اعمال اقتدار خود در تنگه هرمز دست بردارد، اما چنین هدفی محقق نخواهد شد.

تعهدات تفاهمنامه باید اجرا شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تفاهمنامه‌ای که میان رؤسا امضا شده، با نقض یک یا دو بند از بین نمی‌رود. طرف مقابل تعهداتی را پذیرفته که باید به آنها عمل کند و نمی‌تواند هر زمان که اراده کرد، بخشی از تعهدات را اجرا و بخش دیگر را نادیده بگیرد.

بروجردی تصریح کرد: از نظر من، اقدام آمریکا خلاف مقررات بین‌المللی است و در نهایت، خود آمریکا متضرر خواهد شد. طبیعی است که هرگونه اخلال در تنگه هرمز، موجب افزایش قیمت جهانی نفت خواهد شد و این موضوع، با توجه به شرایط داخلی آمریکا و نزدیکی انتخابات، برای واشنگتن تبعات اقتصادی و سیاسی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

تهدید زیرساخت‌های ایران، نشانه دشمنی با ملت ایران است

  • وی در پاسخ به تهدید اخیر ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های کشور گفت: این تهدید بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت باشد، بیانگر دشمنی آمریکا با ملت ایران است. زیرساخت‌هایی مانند نیروگاه‌ها و پل‌ها، تأمین‌کننده بخش مهمی از نیازهای مردم هستند و حمله به آنها، اقدامی علیه مردم ایران محسوب می‌شود.

بروجردی در پایان تأکید کرد: چنین اقداماتی، ضمن آنکه با پاسخ متناسب جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد، هیچ منفعتی برای آمریکا به همراه نخواهد داشت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۳۶
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
United States of America
|
۰۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
9
24
پاسخ
اسراییل آمریکا رو‌کشید به جنگ و‌خودش کنار کشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
آقای بروجردی مگه آمریکا فقط به زیرساخت ها داره حمله می کنه؟ اونا دارن هر روز کلی ایرانی رو شهید می کنن و می کشن و شما فقط تجهیزات و امکانات سخت افزاری اونا رو منهدم می کنید. توی ناوهای هواپیمابر و ناوشکن های آمریکا چندین هزار نیروی نظامی هستن که باید با حملات اشباع همشون رو به درک واصل کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
آقای بروجردی، لطفا زیرساخت های اونا رو جدا بزنید ولی همزمان با کشتن سربازان آمریکایی و سران کشورهای حاشیه خلیج فارس، انتقام خون مردم رو هم جداگانه و به موازات زدن زیرساخت ها بگیرید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
دقیقا باید اسرائیل را زد، اسرائیل منبع همه فتنه هاست خودش قسر در رفته ر
یامهدی عج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
38
14
پاسخ
خدا آمریکا واسراییل آدم کش رونابود کنه که انشالله دارن نابود میشن وماخدارو داریم که هیچ وقت ناحق ظلم نکردیم وخون نریختیم وبه نام خدا وبه یادامام حسین وشهدا شروع کردیم وبه همین زودی با امیدخدابراظهورامام زمان وباامام زمان پیروزیم اللهم عجل الولیک الفرج
ناشناس
|
Canada
|
۰۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
18
23
پاسخ
اگر زیر ساخت را زد باید زیر ساخت‌های اسرائیل را زد .اینجوری فشاری اصلی به اسرائیل وارد میشه و امریکا مجبوره عقب بکشه.زیر ساخت کوین و اردن برای امریکا و اسرائیل اهمیت نداره
سیدمحسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
5
57
پاسخ
مثلا اگه به زیرساخت حمله بشه شما چه می توانید بکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
34
15
پاسخ
تسلط ایران بر تنگه ی هرمز یعنی مسدود شدن راه لجستیک نظامی آمریکا به خاورمیانه . یعنی تعطیلی به ناچار پایگاه های آمریکا در خاورمیانه .
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
6
34
پاسخ
مگر اسرائیل دشمن حربی ما نبود چه شد که کاری به آن نداریم .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
به وقتش. الان که خودش ترسیده وارد نمیشه ما هم نباید تو چندتا جبهه بجنگیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
41
پاسخ
آسیب فیزیکی و مادی برای آمریکا مهم نیست...پول ساختش رو عرب‌ها دادن و دویاره هم میدن...تازه پیمانکار آمریکایی هم قراره اون رو بسازه...این رویکرد ما موثر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
35
11
پاسخ
ما باید دنبال حمله زمینی به بحرین و امارات باشیم مردم بسیاری داوطلب این کار هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
آفرین. شما برو ما هم دنبالت میاییم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
23
8
پاسخ
باید کاخ های اعراب زده بشه،بازدارنده ترازهمه اینه
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
21
15
پاسخ
دست کشیدن ایران ازتنگه ی هرمز یعنی واگذاری خانه به دزدها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
این حرفا چیه
یعنی قبل از جنگ که ما تنگه را کنترل نمی کردیم
دزد اومده بود؟؟؟
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