عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه حملات اخیر آمریکا مصداق بارز نقض عهد است، گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون متناسب با اقدامات طرف مقابل پاسخ داده و هرگونه تعرض جدید نیز بدون پاسخ نخواهد ماند.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی کشور را مصداق بارز نقض عهد دانست و در عین حال به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، برق و پل‌های ایران واکنش نشان داد.

حملات آمریکا، نقض آشکار تفاهمات است

بروجردی اظهار کرد: این اقدامات، قطعاً از مصادیق بارز نقض عهد است و به همین دلیل نیز این موضوع به طرف مقابل اعلام شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با اقداماتی که آنها انجام می‌دهند، پاسخ می‌دهد و همان‌گونه که تاکنون نشان داده‌ایم، هرگونه تعرض با واکنشی متناسب یا حتی گسترده‌تر مواجه خواهد شد.

آنها به دنبال آن هستند که جمهوری اسلامی ایران از اعمال اقتدار خود در تنگه هرمز دست بردارد، اما چنین هدفی محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اهداف آمریکا از این اقدامات افزود: آنها به دنبال آن هستند که جمهوری اسلامی ایران از اعمال اقتدار خود در تنگه هرمز دست بردارد، اما چنین هدفی محقق نخواهد شد.

تعهدات تفاهمنامه باید اجرا شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تفاهمنامه‌ای که میان رؤسا امضا شده، با نقض یک یا دو بند از بین نمی‌رود. طرف مقابل تعهداتی را پذیرفته که باید به آنها عمل کند و نمی‌تواند هر زمان که اراده کرد، بخشی از تعهدات را اجرا و بخش دیگر را نادیده بگیرد.

بروجردی تصریح کرد: از نظر من، اقدام آمریکا خلاف مقررات بین‌المللی است و در نهایت، خود آمریکا متضرر خواهد شد. طبیعی است که هرگونه اخلال در تنگه هرمز، موجب افزایش قیمت جهانی نفت خواهد شد و این موضوع، با توجه به شرایط داخلی آمریکا و نزدیکی انتخابات، برای واشنگتن تبعات اقتصادی و سیاسی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

تهدید زیرساخت‌های ایران، نشانه دشمنی با ملت ایران است

وی در پاسخ به تهدید اخیر ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های کشور گفت: این تهدید بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت باشد، بیانگر دشمنی آمریکا با ملت ایران است. زیرساخت‌هایی مانند نیروگاه‌ها و پل‌ها، تأمین‌کننده بخش مهمی از نیازهای مردم هستند و حمله به آنها، اقدامی علیه مردم ایران محسوب می‌شود.

بروجردی در پایان تأکید کرد: چنین اقداماتی، ضمن آنکه با پاسخ متناسب جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد، هیچ منفعتی برای آمریکا به همراه نخواهد داشت.