واکنش به اخراج کارمند دانشگاه علامه به دلیل تذکر حجاب
به گزارش تابناک، حجتالاسلاموالمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، به اخراج یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی در شبکه مجازی ایکس واکنش نشان داد و نوشت: «در یکی از دانشگاههای بزرگ شهر تهران کارمندی اخراج شده جرم او چه بوده؟ دغدغهمندی و پیگیری بحث پوشش قانونی در دانشگاه!
این جنس اقدامات فراقانونی سلیقهای و بنیادگرایانه در کشورهای لیبرال هم مذبوح است.
حتما تا ابطال حکم بازگشت آن کارمند به کار و برخورد با مدير مربوطه پیگیری میشود و حتما اجازه نمی دهیم عدهای به ساحت دین و دینداران در دانشگاه توهین کنند.»
گفتنی است، حسین سفیدان، دبیر انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت، روز گذشته در واکنش به اخراج این کارمند دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل تذکر درباره حجاب، این اتفاق را «بسیار سنگین و تأسفبار» توصیف کرد و گفت برخورد با فردی که به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده، پیام نگرانکنندهای به جامعه دانشگاهی میدهد.
وی با انتقاد از «سیاست خزنده سکولارسازی دانشگاه» خواستار بررسی شفاف موضوع، برخورد با مسئولان دخیل در این تصمیم و بازگرداندن این کارمند با حفظ شأن و کرامت به محل کارش شد و تأکید کرد دفتر تحکیم وحدت این مطالبه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
ایرانی نیست؟
حق طبیعی آزادی ندارد؟
چرا چنین موضوعاتی برای برخی دست اندرکاران اینقدر مهم است و همهی توان خود را برای دفاع بکار میبرند؟
همهی ایرانیان حرمت دارند
حق دارند