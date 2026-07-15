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واکنش به اخراج کارمند دانشگاه علامه به دلیل تذکر حجاب

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در واکنش به اخراج یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی، اعلام کرد که این موضوع تا ابطال حکم و بازگشت این کارمند به محل کار پیگیری خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۰۴
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19437 بازدید
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۱۷
واکنش به اخراج کارمند دانشگاه علامه به دلیل تذکر حجاب

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، به اخراج یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی در شبکه مجازی ایکس واکنش نشان داد و نوشت: «در یکی از دانشگاه‌های بزرگ شهر تهران کارمندی اخراج شده جرم او چه بوده؟ دغدغه‌مندی و پیگیری بحث پوشش قانونی در دانشگاه!

این جنس اقدامات فراقانونی سلیقه‌ای و بنیادگرایانه در کشورهای لیبرال هم مذبوح است.

حتما تا ابطال حکم بازگشت آن کارمند به کار و برخورد با مدير مربوطه پیگیری می‌شود و حتما اجازه نمی دهیم عده‌ای به ساحت دین و دینداران در دانشگاه توهین کنند.»

گفتنی است، حسین سفیدان، دبیر انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت، روز گذشته در واکنش به اخراج این کارمند دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل تذکر درباره حجاب، این اتفاق را «بسیار سنگین و تأسف‌بار» توصیف کرد و گفت برخورد با فردی که به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده، پیام نگران‌کننده‌ای به جامعه دانشگاهی می‌دهد. 

وی با انتقاد از «سیاست خزنده سکولارسازی دانشگاه» خواستار بررسی شفاف موضوع، برخورد با مسئولان دخیل در این تصمیم و بازگرداندن این کارمند با حفظ شأن و کرامت به محل کارش شد و تأکید کرد دفتر تحکیم وحدت این مطالبه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

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دانشگاه علامه طباطبایی کارمند دانشگاه تذکر حجاب اخراج
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
31
147
پاسخ
لحتمال زیاد موضوع آن کارمند چیز دیگری است و بهانه برای سو استفاده پیدا کرده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
امر به معروف و نهی از منکر شرایط دارد که معمولا رعایت نمیشود و احتمالا در این موضع نیز مظلوم نمایی شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
169
79
پاسخ
مایه تاسف است که بسیاری از شرکت های خصولتی نسبت به رعایت حجاب بی تفاوت هستند . اقای دولت کجایی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
150
86
پاسخ
آن مدیر نامسلمان باید بخاطر این رفتار اخراج شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
18
62
پاسخ
به ایشون بفرمایید کارمندان به اصطلاح دیندار حراست دانشگاه ها بی نهایت گستاخ و بی ادب هستند، اول بهتر است بروند این موضوع را حل کنند تا بعد..دانشجویان این همه سال تحصیل نکرده اند که از یک لمپن اراذل و ادباش توهین بشنوند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
اول بخوان بعد نظر بده کارمند بوده نه دانشجو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
31
پاسخ
ماجرا را باید کامل بنویسید، هر دو طرف اظهارات خود را بگویند .
امیرارسلان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
44
22
پاسخ
باید مسولی که این شخص را اخراج کرد اخراج شود قطعا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
باید اون مسئول تشویق بشه که این کار را کرده
رضا خطیب
|
United States of America
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
10
20
پاسخ
کارمندانی که با گستاخی و بی ادبی نظم اداری و فضای همکاری دانشگاه رو به هم می‌ریزد نباید با. استفاده از قوانین امر به معروف مورد حمایت قرار بگیرند
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
6
17
پاسخ
یعنی طرف مقابل آن کارمند هیچ حقی ندارد؟

ایرانی نیست؟

حق طبیعی آزادی ندارد؟

چرا چنین موضوعاتی برای برخی دست اندرکاران اینقدر مهم است و همه‌ی توان خود را برای دفاع بکار می‌برند؟


همه‌ی ایرانیان حرمت دارند
حق دارند
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
13
11
پاسخ
با ادامه روال فعلی دولت در آینده نه چندان دور می‌رسیم به جایی که از ورود محجبه ها به دانشگاه جلوگیری شود.
عبدالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
7
10
پاسخ
حجاب خودش زن را شخصیت میبخشدمجبوری حرمت راحفظ کنی پس ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به دین و اسلام وبه تمام زنان خیلی خوب است
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