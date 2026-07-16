دولت باید پول گندمکاران را در اولویت پرداخت قرار دهد/ مجلس ۵۰۴ همت برای خرید تضمینی گندم پیش بینی کرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تأکید کرد: پول کشاورز، طلب امروز نیست؛ سرمایه‌ای است که شش ماه پیش برای تولید هزینه کرده و امروز باید به موقع به او بازگردد.

نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: امسال الحمدلله بارش‌های خوبی داشتیم، کشاورزان نیز تلاش بسیار خوبی کردند و وضعیت تولید مناسب است. از سوی دیگر، مجلس در قانون بودجه ۵۰۴ همت منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی و مصوب کرده تا پشتوانه قانونی لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران فراهم باشد.

وی افزود: از همه مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با توجه به تهدیدها و فشارهایی که استکبار و آمریکا علیه کشور ایجاد کرده‌اند، پیش‌نیاز و ضرورت ما امنیت غذایی است. امنیت غذایی باید با تکیه بر تولید داخلی و تأمین نیازهای راهبردی کشور محقق شود.

ابراهیمی با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: طبق قانون، به‌ویژه برای استان‌هایی که زودتر گندم تحویل داده‌اند، باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بخشی از مطالبات پرداخت شود. اکنون نیز در برخی استان‌ها حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد مطالبات پرداخت شده که البته میزان آن در استان‌های مختلف متفاوت است.

وی ادامه داد: آنچه ما به عنوان مجلس و ناظر اجرای قانون انتظار داریم و با جدیت پیگیری می‌کنیم این است که تولیدکننده مورد حمایت قرار گیرد. این کشاورز همه سرمایه و توان خود را چهار تا شش ماه برای تولید گذاشته و امروز باید دسترنج خود را دریافت کند. گندمکار امروز محصول امسال را نفروخته؛ او هزینه تولید را ماه‌ها قبل پرداخت کرده و اکنون زمان بازگشت سرمایه اوست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: ما تأکید داریم که سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و خزانه باید به هر روشی منابع لازم را تأمین کنند. اگر قرار باشد این گندم را از خارج وارد کنیم، چند برابر این هزینه باید پرداخت شود، ضمن اینکه در شرایط فعلی نیز امکان واردات گسترده وجود ندارد.

وی درباره نگرانی کشاورزان از بدقولی‌های دولت، گفت: درست است که محدودیت‌هایی در تأمین منابع مالی وجود دارد و بخشی از آن ناشی از فشارهای دشمن است، اما این محدودیت‌ها نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق کشاورزان باشد. کشاورزان از تولید دلسرد نمی‌شوند، اما وظیفه حاکمیت است که وقتی قراردادی برای خرید تضمینی منعقد می‌کند، به تعهدات خود نیز پایبند باشد.

ابراهیمی افزود: کشاورز برای کشت سال آینده به سرمایه در گردش نیاز دارد. او باید بذر، کود، نهاده و بدهی‌های خود را پرداخت کند. بنابراین این مطالبه، صرفاً پول امروز نیست؛ سرمایه تولید سال زراعی آینده است و اگر به موقع پرداخت نشود، استمرار تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه گفت: مجلس محل تأمین این ۵۰۴ همت را به طور دقیق مشخص کرده است، اما به دلیل محدودیت‌هایی که دشمن برای کشور ایجاد کرده، بخشی از درآمدها با تأخیر محقق می‌شود. با این حال، مسئله اصلی، اولویت‌بندی در تخصیص منابع است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: امروز نباید منابع محدود کشور صرف امور غیرضروری شود. اولویت نخست باید پرداخت مطالبات گندمکاران، تأمین نیازهای دفاعی کشور و حفظ امنیت ملی باشد. امنیت غذایی پیش‌نیاز امنیت ملی است و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه انتظار داریم با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند. وزارت جهاد کشاورزی متولی حمایت از تولید است و باید برای دریافت این منابع از سازمان برنامه، بانک مرکزی و خزانه پیگیری جدی داشته باشد. ما نیز در مجلس این مطالبه را رها نخواهیم کرد و تا پرداخت کامل مطالبات گندمکاران پیگیر خواهیم بود.