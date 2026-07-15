عراقچی به تهران بازگشت

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که بعد از ظهر امروز چهارشنبه برای ابراز تسلیت به دولت قطر به مناسبت درگذشت امیر سابق این کشور، به دوحه سفر کرده بود، بعد از دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و شرکت در مراسم مزبور، شامگاه چهارشنبه به تهران بازگشت.

براساس این گزارش سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر امروز به منظور دیدار با مقام‌های قطری و ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت امیر سابق این کشور عازم دوحه شده بود.