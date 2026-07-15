دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان انگلستان و آرژانتین، برگزار شد و آلبی سلسته با درخشش فوق ستاره خود برای دومین دوره پیاپی به فینال رسید و باید با اسپانیا رویارویی کند.

فینالیست شدن آرژانتین با کامبک مقابل انگلستان؛ پاس‌های طلایی مسی و تعویض طلایی اسکالونی + فیلم

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

آرژانتین و انگلستان در حالی در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که مسی و یارانش برای دومین دوره پیاپی به فینال رسیدند تا حریف اسپانیا شوند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های انگلستان و آرژانتین در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ چهارشنبه به وقت تهران (ساعت ۱۵ به وقت محلی) در ورزشگاه مرسدس بنز شهر آتلانتا آغاز شد و با نتیجه ۲ بر یک به سود آرژانتین خاتمه یافت.

در این دیدار آنتونی گوردون (دقیقه ۵۵) برای انگلستان و انزو فرناندز (دقیقه ۸۵) و لائوتارو مارتینز (دقیقه ۲+۹۰) برای آرژانتین گلزنی کردند.

ترکیب انگلستان:

جردن پیکفورد، جد اسپنس (مارکوس رشفورد - دقیقه ۶+۹۰)، مارک گهی، جان استونز (ایوان تونی - دقیقه ۶+۹۰)، ریس جیمز (دن بورن - دقیقه ۸۲)، الیوت اندرسون، دکلان رایس (نیکو اوریلی - دقیقه ۸۲)، آنتونی گوردون (ازری کونسا - دقیقه ۷۲)، جود بلینگهم، مورگان راجرز و هری کین.

ترکیب آرژانتین:

امیلیانو مارتینز، نیکولاس تاگلیافیکو (لائوتارو مارتینز - دقیقه ۸۱)، لیساندرو مارتینز (نیکولاس اوتامندی - دقیقه ۷۲)، کریستیان رومرو، ناهوئل مولینا (گونزالو مونتیل - دقیقه ۷۲)، انزو فرناندز، الکسیس مک‌آلیستر، لئاندرو پاردس (نیکولاس گونزالس - دقیقه ۶۴)، جولیانو سیمئونه (رودریگو دی پائول - دقیقه ۷۲)، خولیان آلوارس و لیونل مسی.

دقیقه ۱۱: الیوت اندرسون، فعال‌ترین بازیکن انگلستان در دقایق ابتدایی، پس از توپ‌ربایی از انزو فرناندز، آنتونی گوردون را در جناح چپ صاحب توپ کرد، اما ارسال او در اختیار امیلیانو مارتینز قرار گرفت.

دقیقه ۱۲: برخورد فرناندز و اندرسون روی زمین و سپس برخورد مورگان راجرز با پاردس، باعث توقف بازی شد. اسماعیل الفتح، داور مسابقه با دخالت خود، بازیکنان را آرام کرد و در نهایت به سود آرژانتین اعلام خطا کرد؛ تصمیمی که اعتراض شدید توماس توخل را به همراه داشت.

دقیقه ۱۴: آرژانتین با چهار خطا در دقایق ابتدایی، به رکورد بیشترین خطا در ۱۰ دقیقه نخست یک مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ رسید؛ آماری که نشان داد شاگردان لیونل اسکالونی برای بر هم زدن ریتم بازی انگلستان، از ابتدا روی فوتبال فیزیکی حساب ویژه‌ای باز کردند.

دقیقه ۲۰: انگلیس با همکاری هری کین و مورگان راجرز از جناح راست حمله‌ای خطرناک ترتیب داد. راجرز توپ را در مسیر حرکت ریس جیمز قرار داد و مدافع راست سه‌شیرها با یک ارسال سریع به دنبال پیدا کردن مهاجمان بود، اما امیلیانو مارتینز با خروج به‌موقع، پیش از رسیدن توپ به مهاجمان انگلیس، خطر را دفع کرد.

دقیقه ۳۰: کریستیان رومرو نقش مهمی در آغاز حملات آرژانتین داشت و با ارسال‌های عمقی خود، بارها تلاش کرد خطوط دفاعی انگلیس را بشکند.

دقیقه ۳۲: جود بلینگهم با یک حرکت انفرادی تماشایی از میانه میدان، جولیانو سیمئونه را از پیش رو برداشت و با نفوذ به قلب دفاع آرژانتین، با خطای انزو فرناندز متوقف شد. انگلیس در موقعیتی بسیار مناسب پشت محوطه جریمه صاحب ضربه ایستگاهی شد.

دقیقه ۳۳: بهترین فرصت بازی برای انگلیس رقم خورد. ارسال دقیق دکلان رایس روی ضربه ایستگاهی در تیر دوم به جان استونز رسید، اما ضربه سر مدافع انگلیس از کنار دروازه و به تور کنار دروازه برخورد کرد تا بازی همچنان بدون گل دنبال شود.

دقیقه ۳۵: جد اسپنس با پرس مؤثر، جولیانو سیمئونه را در زمین خودی وادار به اشتباه کرد و آنتونی گوردون توپ را به جود بلینگهم رساند. هافبک رئال مادرید نیز با تجربه، از ناهوئل مولینا خطا گرفت تا انگلیس در موقعیتی مناسب صاحب ضربه ایستگاهی شود.

دقیقه ۳۷: لیونل مسی پس از عبور از الیوت اندرسون و هری کین، با خطای خشن اندرسون متوقف شد و همین صحنه باعث تجمع بازیکنان آرژانتین اطراف داور شد. اسماعیل الفتح در نهایت هافبک انگلستان را با نخستین کارت زرد مسابقه جریمه کرد.

دقیقه ۳۹: انزو فرناندز پشت محوطه جریمه انگلستان توپ برگشتی را دریافت کرد و با شوتی ناگهانی قصد باز کردن دروازه پیکفورد را داشت، اما ضربه او با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۴۲: آرژانتین هم نخستین اخطار خود را دریافت کرد. لیساندرو مارتینس با کشیدن مورگان راجرز، حمله انگلیس را متوقف کرد و با کارت زرد داور جریمه شد.

دقیقه ۴۷: آرژانتینی‌ها نیمه دوم را هجومی‌تر آغاز کردند و آلوارز قصد باز کردن دروازه انگلستان را داشت که جردن پیکفورد مانع از این کار شد. توپ برگشتی بازهم به آلوارز رسید و این بار دروازه‌بان سه‌شیرها تن به کرنر داد.

دقیقه ۵۵: حمله انگلستانی‌ها در زمین آرژانتین طراحی شد و از سمت راست راجرز ارسالی روی دروازه آلبی سلسته داشت تا گوردون در دهانه دروازه قفل دروازه را بشکند و سه‌شیرها را پیش بیاندازد.

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دقیقه ۵۷: شاگردان لیونل اسکالونی خیلی زود برای جبران وارد عمل شدند و سیمئونه موقعیت خوبی برای گلزنی داشت، اما یک تکل به موقع از اسپنس مانع از انجام این کار شد.

دقیقه ۶۹: ارسال لیونل مسی روی دروازه انگلستان ضربه سر نیکولاس گونزالس را به همراه داشت و چیزی نمانده بود که توپ از خط دروازه عبور کند، اما جردن پیکفورد مهاری دیوانه‌وار داشت و توپ را روی زمین و از روی خط دروازه برگشت داد.

دقیقه ۷۶: دی پائول در اولین دریافت توپ ارسالی خطرناک را به محوطه جریمه سه‌شیرها داشت که با ضربه سر مک آلیستر همراه شد، اما تیر دورازه این بار جردن پیکفورد را نجات داد تا دروازه‌اش بسته بماند.

دقیقه ۷۹: آرژانتین فشار خود را روی دروازه انگلستان بیشتر کرد و موقعیت‌ها یکی پس از دیگری ایجاد شد، اما شاگردان توماس توخل همه این موقعیت‌ها را خنثی کردند.

دقیقه ۸۵: کرنر برای آرژانتین توسط لیونل مسی و دی پائول کوتاه زده شد؛ بار دیگر توپ به مسی رسید و او با حرکتی در عرض پشت محوطه جریمه انزو فرناندز را صاحب توپ کرد و این بازیکن هم با شوتی ناگهانی دروازه پیکفورد را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

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دقیقه ۲+۹۰: ضربه مک آلیستر به تیر عمودی دروازه برخورد کرد و در برگشت لیونل مسی در سمت راست توپ را تصاحب کرد و با ارسالی به دهانه دروازه مارتینز را صاحب بهترین موقعیت گل کرد تا تعویض طلایی اسکالونی با یک ضربه سر دروازه انگلستان را باز کند و آلبی سلسته را پیش بیاندازد.

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به گزارش تابناک، در حالی که انگلستان تلاش زیادی کرد تا در دقایق پایانی، بازی را به تساوی بکشد اما مدافعان آرژانتین این اجازه را ندادند تا در نهایت بازی به سود آلبی سلسته پایان پیدا کند. آرژانتین برای دومین دوره پیاپی به فینال راه یافت و باید با اسپانیا مصاف دهد. دیدار رده بندی نیز میان فرانسه و انگلستان برگزار خواهد شد.