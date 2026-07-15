صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مالزی: اسرائیلی‌ها را فورا اخراج خواهیم کرد

نخست‌ وزیر مالزی تأکید کرد که مهاجران غیرقانونی به سرزمین های اشغالی فلسطین را فورا از کشورش اخراج خواهد کرد؛ زیرا کوالالامپور این رژیم را به رسمیت نمی شناسد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۹۷
| |
4143 بازدید
مالزی: اسرائیلی‌ها را فورا اخراج خواهیم کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، «انور ابراهیم» نخست‌ وزیر مالزی در گفتگو با روزنامه «مالای میل» اعلام کرد که کشورش هر یک از اتباع اشغالگر رژیم صهیونیستی که در خاک مالزی بازداشت شود را اخراج خواهد کرد.

نخست‌ وزیر مالزی این اقدام را به دلیل عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی کشورش دانست.

انور ابراهیم در ادامه افزود: همه دستگاه‌ های امنیتی در حال انجام تحقیقی جامع درباره ادعاهایی هستند که از حضور اتباع اسرائیل (مهاجران غیرقانونی به سرزمین های اشغالی فلسطین) در مالزی حکایت دارد.

وی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم چنین وضعیتی رخ دهد؛ اگر اسرائیلی‌ها در داخل کشور یافت شوند، فورا اخراج خواهند شد، چرا که ما رژیم اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مالزی نخست وزیر مالزی اسرائیل اشغالگری
باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است
کشف تازه باستان شناسان درباره ابرهه و اصحاب فیل
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۶ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۵ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۱ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اسرائیل و تندرو‌های ایران می‌خواهند توافق را به هم بزنند/ آمریکا، عمان را از میانجیگری کنار گذاشت  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oH3
tabnak.ir/005oH3