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خداحافظی استارمر؛ این پایان مسیر سیاسی من است

«کر استارمر» نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری انگلیس در آخرین حضور خود در جلسه «پرسش از نخست‌وزیر» در مجلس عوام از نمایندگان خداحافظی کرد و گفت: «این پایان مسیر سیاسی من است.»
کد خبر: ۱۳۸۴۸۹۶
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، نخست وزیر انگلیس در پاسخ به پرسش «کارولین هریس» نماینده حزب کارگر که از او به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین حامیان و دوستانش یاد کرد، سخن می‌گفت.

بنا بر این گرارش، استارمر ضمن قدردانی از «حمایت و دوستی» هریس با خود و خانواده‌اش، به دوران فعالیت سیاسی و حضورش در دولت اشاره کرد و گفت: «هر نخست‌وزیری می‌داند زمانی که این مشعل را به دست می‌گیرد، روزی فرا خواهد رسید که باید آن را به نفر بعدی بسپارد.»

وی افزود: «آن روز برای من فرا رسیده است. این پایان مسیر سیاسی من است.»

استارمر گفت که حزب کارگر را از «شکست تاریخی در سال ۲۰۱۹ به پیروزی تاریخی در سال ۲۰۲۴» رسانده و افزود که پس از دو سال حضور در دولت، «کشور را در وضعیتی بهتر از زمانی که تحویل گرفتم، ترک می‌کنم.»

وی در ادامه گفت: «به همه آنچه به دست آورده‌ایم، افتخار می‌کنم.»

استارمر سپس از تیم سیاسی خود، نمایندگان حزب کارگر و کارکنان خدمات کشوری قدردانی کرد و متعهد شد از دولت بعدی حمایت کند.

وی گفت: «به جانشینم و به تک‌تک شما، حمایت کامل خود را از همه همکاران در سراسر مجلس اعلام می‌کنم.»

نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری انگلیس همچنین گفت: «خطاب به همه کسانی که در جایگاه تماشاگران حضور دارند و زندگی‌شان به واسطه این دولت کارگر تغییر کرده یا بهبود یافته است، و همچنین همه کسانی در سراسر کشور که برای دیده شدن یا شنیده شدن تلاش می‌کنند؛ شما دلیل ورود من به سیاست بودید.»

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