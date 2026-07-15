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وقفه ۳۰ دقیقه‌ای بین دو نیمه فینال جام جهانی!

وقفه بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که یکشنبه شب در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی برگزار می‌شود، به مدت ۳۰ دقیقه طول خواهد کشید.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۹۳
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4313 بازدید
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وقفه ۳۰ دقیقه‌ای بین دو نیمه فینال جام جهانی!

به گزارش تابناک، رسانه تایمز انگلیس خبر داد که وقفه بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که یکشنبه شب در نیویورک نیوجرسی برگزار می‌شود، به مدت ۳۰ دقیقه افزایش یافته است.

فیفا پیش از این برنامه اجرای هنرمندان مطرح جهان را در این وقفه طولانی اعلام کرده بود و بر این اساس چهره‌هایی چون جاستین بیبر (کانادا)، مدونا (ایالات متحده)، شکیرا (کلمبیا) و گروه BTS (کره جنوبی) از جمله چهره‌هایی هستند که در این وقفه برنامه خواهند داشت.

این وقفه طولانی‌تر از حد معمول (۱۵ دقیقه)، فرصتی برای اجرای برنامه‌های ویژه و جذاب در یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی جهان فراهم می‌کند.

اسپانیا با پیروزی ۲ بر صفر مقابل فرانسه در نیمه‌نهایی، اولین تیم راه یافته به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شد. دیدار دومین نیمه نهایی بین آرژانتین و انگلیس، امشب برگزار می‌شود تا تکلیف دومین فینالیست مشخص شود.

این اولین بار در تاریخ جام جهانی است که زمان استراحت بین دو نیمه به ۳۰ دقیقه افزایش می‌یابد. استراحت بین دو نیمه طبق مقررات ۱۵ دقیقه است و تنها در موارد خاص مانند گرما یا برنامه‌های ویژه تمدید می‌شود.

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جام جهانی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ اجرای برنامه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
3
پاسخ
افزایش زمان استراحت بین دو نیم فاجعه بار خواهد بود زمان معمول ۱۵ دقیقه زمان استراحت که از بدو شروع مسابقات فوتبال اجرا میشده حساب شده بوده و بهیچ وجه تغییر آن که شدیدا به ضرر بازیکنان دو تیم خواهد شد
بنظر می‌رسد که این هم خواسته غیر منطقی ترامپ باشدکه رئیس فیفا که ثابت دلقک ترامپ است به آن تن داده
زمان ۳۰ دقیقه بدن بازیکنان را سرد کرده و حداق نیاز دارند که ۳۰ دقیقه خودشان را گرم کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
2
پاسخ
ورزش نباید از مسیر و رسالت اصلی خود خارج شده و اسیر دست سایر مقوله ها شود!
واقعا چه ضرورتی به اجرای موسیقی وسط ورزش هست؟!
خود ورزش ذاتا جذابیت داره؛ چرا باید یه سری اقدام بی ربط رو قاطیش کرد؟!
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