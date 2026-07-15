وقفه بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که یکشنبه شب در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی برگزار می‌شود، به مدت ۳۰ دقیقه طول خواهد کشید.

به گزارش تابناک، رسانه تایمز انگلیس خبر داد که وقفه بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که یکشنبه شب در نیویورک نیوجرسی برگزار می‌شود، به مدت ۳۰ دقیقه افزایش یافته است.

فیفا پیش از این برنامه اجرای هنرمندان مطرح جهان را در این وقفه طولانی اعلام کرده بود و بر این اساس چهره‌هایی چون جاستین بیبر (کانادا)، مدونا (ایالات متحده)، شکیرا (کلمبیا) و گروه BTS (کره جنوبی) از جمله چهره‌هایی هستند که در این وقفه برنامه خواهند داشت.

این وقفه طولانی‌تر از حد معمول (۱۵ دقیقه)، فرصتی برای اجرای برنامه‌های ویژه و جذاب در یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی جهان فراهم می‌کند.

اسپانیا با پیروزی ۲ بر صفر مقابل فرانسه در نیمه‌نهایی، اولین تیم راه یافته به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شد. دیدار دومین نیمه نهایی بین آرژانتین و انگلیس، امشب برگزار می‌شود تا تکلیف دومین فینالیست مشخص شود.

این اولین بار در تاریخ جام جهانی است که زمان استراحت بین دو نیمه به ۳۰ دقیقه افزایش می‌یابد. استراحت بین دو نیمه طبق مقررات ۱۵ دقیقه است و تنها در موارد خاص مانند گرما یا برنامه‌های ویژه تمدید می‌شود.