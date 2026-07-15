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کادر اداری وزارتخانههای ایران ضد انقلابند و اطلاعات میدادند!
علی عبدی چهرهای که شبکه افق صداوسیما به عنوان کارشناس میآورد، در مصاحبه با یک عنصر مسئله دار لندن نشین مدعی شد: «کادر اداری وزارتخانههای ما (ایران) ضد انقلاب اند. پای اینترنشنال اند. در این جنگ (به دشمن) اطلاعات میدادند. شما ببینید در پروندههای جاسوسی در این جنگ (رمضان) چقدرشان کادر وزارتخانهها و نیروهای اداری بودند...» ادعاهای این شخص را میبینید و میشنوید.
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