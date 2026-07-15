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کد خبر:۱۳۸۴۸۹۲
کد خبر:۱۳۸۴۸۹۲
5824 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

کادر اداری وزارتخانه‌های ایران ضد انقلابند و اطلاعات می‌دادند!

علی عبدی چهره‌ای که شبکه افق صداوسیما به عنوان کارشناس می‌آورد، در مصاحبه با یک عنصر مسئله دار لندن نشین مدعی شد: «کادر اداری وزارتخانه‌های ما (ایران) ضد انقلاب اند. پای اینترنشنال اند. در این جنگ (به دشمن) اطلاعات می‌دادند. شما ببینید در پرونده‌های جاسوسی در این جنگ (رمضان) چقدرشان کادر وزارتخانه‌ها و نیروهای اداری بودند...» ادعاهای این شخص را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی عبدی جنگ رمضان جاسوس نظام اداری ایران ضدانقلاب ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
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4
پاسخ
نمیدانم ایشان کی هستند ولی چندان هم بیراه نمی گویند. متاسفانه در برخی موارد نیروهای ضد وجود دارند که البته باید بین منتقد منصف با آنها تفاوت قائل شد
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