علی عبدی چهره‌ای که شبکه افق صداوسیما به عنوان کارشناس می‌آورد، در مصاحبه با یک عنصر مسئله دار لندن نشین مدعی شد: «کادر اداری وزارتخانه‌های ما (ایران) ضد انقلاب اند. پای اینترنشنال اند. در این جنگ (به دشمن) اطلاعات می‌دادند. شما ببینید در پرونده‌های جاسوسی در این جنگ (رمضان) چقدرشان کادر وزارتخانه‌ها و نیروهای اداری بودند...» ادعاهای این شخص را می‌بینید و می‌شنوید.