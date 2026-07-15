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امنیتی- تسلیحاتی
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پ
اینفوتابناک | مهمترین پایگاههای نظامی جهان
در اینفوگرافیک زیر، تابناک نگاهی دارد به مهمترین پایگاههای نظامی جهان.
کد خبر:
۱۳۸۴۸۹۱
تاریخ انتشار:
۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
15 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۴۸۹۱
|
۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
15 July 2026
|
1873
بازدید
1873
بازدید
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پایگاه های نظامی
آمریکا
روسیه
انگلیس
آلمان
باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است
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