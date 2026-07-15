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عکس: قاب متفاوت از سید علی خمینی

به گزارش تابناک؛ حجه الاسلام والمسلمین سید علی خمینی در حاشیه یک جلسه عمومی در گوش یک نوزاد اذان گفت.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۸۶
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5584 بازدید

عکس: قاب متفاوت از سید علی خمینی

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