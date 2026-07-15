ایمن ترین خودرو ایرانی در تست تصادف در ایران چیست؟ مرکز تست تصادف خودرو در ایران کار خود را شروع کرده است اما بالاخره با...

لحظات فرود نخستین موشک چین چین برای نخستین بار با موفقیت یک موشک با قابلیت استفاده مجدد را فرود...

اولین فایت ربات‌ها را ببینید اولین مبارزه ربات‌ها که به ناک اوت شدن هر دو ربات انجامید را می‌بینید.

تصاویر آزمایش اولین پهپاد انتحاری بریتانیا وزارت دفاع بریتانیا از آزمایش یک پهپاد تهاجمی از عرشه یکی از ناوهای...

نقد و بررسی مسلسل سنگین روسی کرد در این ویدیو، مسلسل سنگین روسی «کرد / KORD» معرفی و بررسی می‌شود؛ سلاحی...

شلیک توپ ضدتانک به آی‌مک 5K در تصویر آهسته در این ویدیو، یک آی‌مک 5K با نمایشگر رتینا در برابر شلیک یک توپ ضدتانک...

ورود غول‌های فناوری به تجارت نفت با ابزار هوش مصنوعی در حالی که گوگل، مایکروسافت و آمازون از تعهد خود به پایداری و کاهش مصرف...

کدام کالیبر سلاح بهترین عملکرد را دارد؟ این گزارش با بررسی داده‌های واقعی از بیش از ۱۷۰۰ درگیری مسلحانه، سراغ...

گزارش الجزیره از عروس دریایی مرگبار در آسمان ایران شبکه تلوزیونی الجزیره در گزارشی با شرکت یک ژنرال نظامی به بررسی ادعای...