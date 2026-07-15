تیک آف
ایمن ترین خودرو ایرانی در تست تصادف در ایران چیست؟
مرکز تست تصادف خودرو در ایران کار خود را شروع کرده است اما بالاخره با این مرکز خواهیم فهمید ایمن ترین خودرو ایرانی چیست؟ در این گزارش امین آزاد سردبیر بیت ران به همراه مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران درباره این موضوع گفتگو می کنند. در تابناک میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:تیک آف تست خودرو ویدیو تست تصادف خودرو تست ایمنی
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شاهین بهترین و ایمن ترین خودرو ایرانه در حال حاضر چون از پلتفرم تویوتا استفاده میکنه
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ناشناس| |
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
من فکر میکردم پلتفرم رولزرویسه !!!!!
تویوتا کدومه یه مشت ماشین آشغال با قیمتهای بسیار بالا به مردم بیچاره ایران میفروشند ؟؟؟
مردم هم بدلیل دستمزد پایین مجبورند این اشغالها رو بخرند
اینها هیچکدومشون ایمن نیستند و تابوت مرگ مردم ایران هستند ....
فقط برای جیب یکسیر کارخانه دار و قطعه ساز باید هر روز مردم ایران توی این ارابه های مرگ جونشون رو از دست بدهد .
این تستها هم ارزشی ندارند اگه این ماشینها استاندارد ایمنی داشتند به راحتی میشد آنها را به افغانستان و پاکستان و موزامبیک و ... صادر کرد .
حالا خودروساز کدومشو میده برای تست؟ اونی میده دست مردم یا اونی که میسازه برا تست
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ناشناس| |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
عجب تست خنده داری. مگه خودروی ایرانی ایمن هم داریم ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
جواب: اکثریت خودروهای داخلی .چون راننده بدون هیچ دردی یکسره میره اون دنیا
جنس بدنه بیشتر خودروهای مونتاژی خیلی محکمه درست مثل حلب پنیر همان قدر سبک و آسیب پذیر !!!!!