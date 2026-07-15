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تعداد بازدید : 3590
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کد خبر:۱۳۸۴۸۸۴
کد خبر:۱۳۸۴۸۸۴
7982 بازدید
نظرات: ۱۵
تیک آف

ایمن ترین خودرو ایرانی در تست تصادف در ایران چیست؟

مرکز تست تصادف خودرو در ایران کار خود را شروع کرده است اما بالاخره با این مرکز خواهیم فهمید ایمن ترین خودرو ایرانی چیست؟ در این گزارش امین آزاد سردبیر بیت ران به همراه مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران درباره این موضوع گفتگو می کنند. در تابناک می‌بینید.
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برچسب‌ها:
تیک آف تست خودرو ویدیو تست تصادف خودرو تست ایمنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
17
3
پاسخ
شاهین بهترین و ایمن ترین خودرو ایرانه در حال حاضر چون از پلتفرم تویوتا استفاده میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
اقوام ما تو همدان با شاهین زدن تیر برق ماشین اسیب شدید دیدش ولی سرنشینانش زنده موندن.. صافکارش میگفت شاسی و ستونهای این ماشین فوق العاده قوی هست وگرنه اگه سمندو‌پژو اینجور تصادف میکرد سرنشینان قطعا کشته میشدن.... واقعا قوی هست بدنه شاهین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
دمت گرم تویوتا رو خوب اومدی ...
من فکر میکردم پلتفرم رولزرویسه !!!!!
تویوتا کدومه یه مشت ماشین آشغال با قیمتهای بسیار بالا به مردم بیچاره ایران میفروشند ؟؟؟
مردم هم بدلیل دستمزد پایین مجبورند این اشغالها رو بخرند
اینها هیچکدومشون ایمن نیستند و تابوت مرگ مردم ایران هستند ....
فقط برای جیب یکسیر کارخانه دار و قطعه ساز باید هر روز مردم ایران توی این ارابه های مرگ جونشون رو از دست بدهد .
این تستها هم ارزشی ندارند اگه این ماشینها استاندارد ایمنی داشتند به راحتی میشد آنها را به افغانستان و پاکستان و موزامبیک و ... صادر کرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
17
پاسخ
حالا خودروساز کدومشو میده برای تست؟ اونی میده دست مردم یا اونی که میسازه برا تست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
خودروسازی که میتونه سازمان استاندارد و دولت و مجلس رو قانع کنه که آشغالهای داخلی رو به قیمت بهترین برندهای دنیا ( به نسبت دستمزد ماهی 150 200 دلاری میگویم ) به مردم بیچاره و بدبخت مردم بفروشه یک اداره تست تصادف رو نمیتونه قانع که که مثلا پراید ایمن ترین خودروی جهان است ... به راحتی میتواند راهش رو هر ایرانی که تو این مملکت بزرگ شده میداند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
13
پاسخ
خب معلومه پراید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
10
پاسخ
گزینه هیچکدام نداره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
14
پاسخ
عجب تست خنده داری. مگه خودروی ایرانی ایمن هم داریم ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
17
پاسخ
هیچکدام ایمنی ندارن چون جنس بدنه مثل کاغذ هست
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
3
پاسخ
جواب: اکثریت خودروهای داخلی .چون راننده بدون هیچ دردی یکسره میره اون دنیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
3
پاسخ
جنس بدنه بیشتر خودروهای مونتاژی خیلی محکمه درست مثل حلب پنیر همان قدر سبک و آسیب پذیر !!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
2
پاسخ
پراید را یادشون رفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
8
پاسخ
نظرات را میخوانم. همه الگوهای ذهنی تقابل و حمله و به تمسخر کشیدن است.
A همه را مسخره میکند و همه Aرا
B همه را مسخره میکند و همه B را
و الی آخر

این تمدن به کجا میرود.
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