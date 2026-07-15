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عکس: شهدای حمله آمریکا به پادگان ارتش در بمپور

تصاویر شهدای حمله آمریکا به پادگان ارتش در بمپور
کد خبر: ۱۳۸۴۸۸۳
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10537 بازدید
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۶
عکس: شهدای حمله آمریکا به پادگان ارتش در بمپور

به گزارش تابناک، در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، هفت تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل شدند.

تصاویری از شهدای حمله آمریکا به پادگان ارتش در بمپور منتشر شده است.

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سیستان و بلوچستان بمپور ایرانشهر آمریکا حمله ارتش شهادت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
11
پاسخ
خداوند با شهدای کربلا محشورشون کنه ان شاء الله. صبر جزیل به خانواده هاشون بده و همچنین مجروحان حادثه رو شفای عاجل عنایت کنه ان شاء الله به لطف خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
8
5
پاسخ
انتقادات مردم به شدت بالا رفته، مردم خواستار برخورد قاطع و ضربه کاری به دشمن هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
3
پاسخ
خاهشا اسم حسین جعفری رو جلوی اسم خودش بنویسید، اشتباه نوشتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
15
پاسخ
آقای رسایی و نبویان باید جواب خانواده های آنان را بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
7
پاسخ
خدا به خانواده هاشون صبر بده. از خوندن این اخبار تمام وجودم رو غم فرا می گیره
میلاد ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
5
6
پاسخ
غیورمردان سپاه و ارتش، خواهش می‌کنم که پاسخ کوبنده‌ای به دشمن بدهید! ن
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