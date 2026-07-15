عکس: شهدای حمله آمریکا به پادگان ارتش در بمپور
تصاویر شهدای حمله آمریکا به پادگان ارتش در بمپور
کد خبر: ۱۳۸۴۸۸۳| |
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به گزارش تابناک، در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، هفت تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل شدند.
تصاویری از شهدای حمله آمریکا به پادگان ارتش در بمپور منتشر شده است.
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خداوند با شهدای کربلا محشورشون کنه ان شاء الله. صبر جزیل به خانواده هاشون بده و همچنین مجروحان حادثه رو شفای عاجل عنایت کنه ان شاء الله به لطف خدا
انتقادات مردم به شدت بالا رفته، مردم خواستار برخورد قاطع و ضربه کاری به دشمن هستن
خدا به خانواده هاشون صبر بده. از خوندن این اخبار تمام وجودم رو غم فرا می گیره