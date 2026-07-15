عکس: شهدای حمله آمریکا به پادگان ارتش در بمپور

به گزارش تابناک، در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، هفت تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل شدند.

تصاویری از شهدای حمله آمریکا به پادگان ارتش در بمپور منتشر شده است.