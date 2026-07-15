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تصاویر شکستن کمر کشتی عظیم در تنگه هرمز
یک کشتی فلهبر لونی | Luni (IMO 9070711) در سواحل بندرعباس، ایران، منطقهای که درگیریهای فعال و مداومی در جریان است، به دو نیم تقسیم و تا حدی غرق شده است. به نظر میرسد کشتی فلهبر لونی دچار شکستگی تیرک اصلی شده و در قسمت کمعمق لنگرگاهی در بخش شمالی تنگه هرمز کمر کشتی در حال غرق شدن است اما دماغه و عقب آن با زاویههای تندی از آب بیرون زدهاند. مشخص نیست عامل این اتفاق چه بوده است.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر کشتی فله بر ویدیو تنگه هرمز بندرعباس غرق شدن کشتی شکستن کشتی
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انگار موتورش هنوز روشنه چون داره دود میده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ما اصلا متوجه نشده بودیم
عاملش هرچی بوده مهم نیست، تنها چیزی که مهمه اینه که برای طببعت و موجودات غیره انسانیش ضرر نداشته باشه.