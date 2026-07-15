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تعداد بازدید : 5397
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کد خبر:۱۳۸۴۸۸۲
کد خبر:۱۳۸۴۸۸۲
8930 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

تصاویر شکستن کمر کشتی عظیم در تنگه هرمز

یک کشتی فله‌بر لونی | Luni (IMO 9070711) در سواحل بندرعباس، ایران، منطقه‌ای که درگیری‌های فعال و مداومی در جریان است، به دو نیم تقسیم و تا حدی غرق شده است. به نظر می‌رسد کشتی فله‌بر لونی دچار شکستگی تیرک اصلی شده و در قسمت کم‌عمق لنگرگاهی در بخش شمالی تنگه هرمز کمر کشتی در حال غرق شدن است اما دماغه و عقب آن با زاویه‌های تندی از آب بیرون زده‌اند. مشخص نیست عامل این اتفاق چه بوده است.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
2
پاسخ
انگار موتورش هنوز روشنه چون داره دود می‌ده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
وااای شما چقدر باهوشید
ما اصلا متوجه نشده بودیم
روزگار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
2
پاسخ
عاملش هرچی بوده مهم نیست، تنها چیزی که مهمه اینه که برای طببعت و موجودات غیره انسانیش ضرر نداشته باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
2
پاسخ
احتمالا به صخره خورده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
2
پاسخ
مین ایران؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
عالی
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