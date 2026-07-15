تصاویر شکستن کمر کشتی عظیم در تنگه هرمز

یک کشتی فله‌بر لونی | Luni (IMO 9070711) در سواحل بندرعباس، ایران، منطقه‌ای که درگیری‌های فعال و مداومی در جریان است، به دو نیم تقسیم و تا حدی غرق شده است. به نظر می‌رسد کشتی فله‌بر لونی دچار شکستگی تیرک اصلی شده و در قسمت کم‌عمق لنگرگاهی در بخش شمالی تنگه هرمز کمر کشتی در حال غرق شدن است اما دماغه و عقب آن با زاویه‌های تندی از آب بیرون زده‌اند. مشخص نیست عامل این اتفاق چه بوده است.