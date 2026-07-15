باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است

به گزارش تابناک، بیانیه تبیینی قالیباف درباره جنگ و تحولات روز کشور منتشر شد.

محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایران و رئیس مجلس در بیانیه تبیینی درباره جنگ و تحولات روز کشور خطاب به مردم گفت: لازم می‌دانم همین ابتدا شهادت تعدادی از هموطنان عزیزمان در جنوب ایران را توسط ارتش تروریست آمریکا تسلیت بگویم. این روزها که دوباره آتش جنگ شعله ورتر شده سوالاتی در بین مردم و گروه‌های مختلف پرسیده می‌شود و هرکس به فراخور نگاه خود به آن پاسخ می‌دهد.

وی ابتدا این چند پرسش را مطرح کرد: آیا ما به دنبال جنگ هستیم؟ آیا جنگ و سایه جنگ پایان می‌یابد؟ آیا با مذاکره می‌توانیم به اهداف خود برسیم؟ وقتی با آمریکای بدعهد طرفیم اساسا مذاکره چه فایده‌ای دارد؟ و در نهایت موضوع مهم این است که چگونه حق خود را بگیریم و پیروز این جنگ باشیم؟

قالیباف توضیح داد: اگر با نگاه منافع ملی، امنیت ملی و به‌دور از نگاه جناحی به این موضوع بنگریم می‌توانیم به پاسخ‌های صریح، روشن و دقیق دست پیدا کنیم.

در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفته‌ایم

وی افزود: اول باید بدانیم ما در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفته‌ایم که هدف آن علاوه بر ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد اصلی جبهه حق و چندپاره کردن کشور عزیزمان ایران است. این راهبرد دشمن تغییر نکرده است.

نگاه ما هم در جنگ یا مذاکره باید براساس منافع و امنیت ملی، واقع‌بینانه و بلندمدت باشد. لذا راهی جز تکیه بر توان خود و قوی شدن نداریم قالیباف گفت: دوم، همان‌طور که قبلا نیز بارها گفته‌ام، آمریکا در هر زمان که بتواند به‌دنبال ضربه زدن به ایران و پیش‌برد منافع خود است و این محدود به جنگ، مذاکره یا فقط این رئیس جمهور فعلیآمریکا نیست. پس نگاه ما هم در جنگ یا مذاکره باید براساس منافع و امنیت ملی، واقع‌بینانه و بلندمدت باشد. لذا راهی جز تکیه بر توان خود و قوی شدن نداریم.

آمریکا همیشه خوی استکباری دارد و هیچ‌گاه ایران قوی را نمی‌پذیرد

رئیس هیات مذاکره کننده ایران بیان کرد: سوم، مقاومت یکپارچه ملت ایران و نیروهای مسلح ما،این نقشه شوم دشمن در جنگ ۴۰روزه را باطل و آن‌ها را مجبور به درخواست آتش‌بس و انجام مذاکره کرد ولی حتما راهبرد غلط آن‌ها را عوض نکرده است. آمریکا همیشه خوی استکباری دارد و هیچ‌گاه ایران قوی را نمی‌پذیرد.

قالییاف با بیان اینکه با این فرض‌ها باید پاسخ سوالات بالا را داد، گفت: ما هیچ‌گاه از جنگ استقبال نکرده و نمی‌کنیم اما باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافعملی خود تا پای جان بایستیم. در کنار این باید از ابزار دیپلماسی و مذاکره هم استفاده کنیم تا منافع ملی را محقق و تثبیت کنیم.

ما هیچ‌گاه از جنگ استقبال نکرده و نمی‌کنیم اما باید همواره آماده نبرد باشیم

وی افزود: همین‌جا باید تاکید کنم تفاهم‌نامه زمانی معنا دارد که بندهای آن معتبر و درحال اجرا باشد، در غیر این‌صورت اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از این متن انتفاع نبرد ما نیز براساس سیاست «چشم دربرابر چشم» که قبلا گفته‌ام، دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم و همانطور که این روزها شاهد هستیم، نیروهای مسلح ما مثل همیشه برای مقابله با تهاجم دشمن آزادی عمل کامل دارند.

قالیباف ادامه داد: برای مثال ما برخلاف جنگ ۱۲ روزه، به درستی درجنگ ۴۰ روزه تنگه هرمز را بستیم چرا که باعث ناامنی و به خطر افتادن امنیت ملی ما شده بود. امروز هم امنیت ملی ما در حفظ «ترتیبات ایرانی» بر تنگه هرمز و عبور و مرور حداکثری ایمن و بی‌ضرر کشتی‌های تجاری از این آبراهه است تا برای ایران امنیت‌ساز شود.

امنیت ملی ما در حفظ «ترتیبات ایرانی» بر تنگه هرمز است

آمریکا که به لحاظ حقوقی و دیپلماسی دستش خالی است، می‌خواهد با زور ترتیبات ایرانی را کم ‌اثر کند، ولی ما بر پایه دستاوردی که در تفاهم‌نامه به دست آوردیم، باید بایستیم تا حقوق ملت محقق شود. وی با طرح پرسش که برای تحقق این موضع ما چه فرایندی را طی کردیم؟ گفت: با شروع جنگ تحمیلی سوم در اسفند ماه، نیروهای مسلح ما کنترل خود را بر تنگه اعمال کردند. در طول مذاکرات نیز ایستادگی و ترتیبات ایرانی تنگه هرمز را در بند ۵ تفاهم‌نامه تثبیت کردیم و آن را اهرمی برای اجرای ۴ بند دیگر ستانده‌های خود، از تفاهم‌نامه قرار دادیم. حالا هم که به مرحله اجرای تفاهم‌نامه رسیدیم، آمریکا که به لحاظ حقوقی و دیپلماسی دستش خالی است، می‌خواهد با زور ترتیبات ایرانی را کم ‌اثر کند، ولی ما بر پایه دستاوردی که در تفاهم‌نامه به دست آوردیم، باید بایستیم تا حقوق ملت محقق شود. دشمن برای جبران شکست خود فشار وارد می کند ولی ایران با اتکا بر قدرت خود اجازه تحمیل اراده دشمن را نخواهد داد.