بیانیه قالیباف منتشر شد:
باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است
آمریکا در هر زمان که بتواند بهدنبال ضربه زدن به ایران و پیشبرد منافع خود است و این محدود به جنگ، مذاکره یا فقط این رئیس جمهور فعلی آمریکا نیست. پس نگاه ما هم در جنگ یا مذاکره باید براساس منافع و امنیت ملی، واقعبینانه و بلندمدت باشد. لذا راهی جز تکیه بر توان خود و قوی شدن نداریم.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۸۱| |
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به گزارش تابناک، بیانیه تبیینی قالیباف درباره جنگ و تحولات روز کشور منتشر شد.
محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایران و رئیس مجلس در بیانیه تبیینی درباره جنگ و تحولات روز کشور خطاب به مردم گفت: لازم میدانم همین ابتدا شهادت تعدادی از هموطنان عزیزمان در جنوب ایران را توسط ارتش تروریست آمریکا تسلیت بگویم. این روزها که دوباره آتش جنگ شعله ورتر شده سوالاتی در بین مردم و گروههای مختلف پرسیده میشود و هرکس به فراخور نگاه خود به آن پاسخ میدهد.
وی ابتدا این چند پرسش را مطرح کرد: آیا ما به دنبال جنگ هستیم؟ آیا جنگ و سایه جنگ پایان مییابد؟ آیا با مذاکره میتوانیم به اهداف خود برسیم؟ وقتی با آمریکای بدعهد طرفیم اساسا مذاکره چه فایدهای دارد؟ و در نهایت موضوع مهم این است که چگونه حق خود را بگیریم و پیروز این جنگ باشیم؟
قالیباف توضیح داد: اگر با نگاه منافع ملی، امنیت ملی و بهدور از نگاه جناحی به این موضوع بنگریم میتوانیم به پاسخهای صریح، روشن و دقیق دست پیدا کنیم.
در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفتهایم
وی افزود: اول باید بدانیم ما در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفتهایم که هدف آن علاوه بر ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نهاد اصلی جبهه حق و چندپاره کردن کشور عزیزمان ایران است. این راهبرد دشمن تغییر نکرده است.
قالیباف گفت: دوم، همانطور که قبلا نیز بارها گفتهام، آمریکا در هر زمان که بتواند بهدنبال ضربه زدن به ایران و پیشبرد منافع خود است و این محدود به جنگ، مذاکره یا فقط این رئیس جمهور فعلیآمریکا نیست. پس نگاه ما هم در جنگ یا مذاکره باید براساس منافع و امنیت ملی، واقعبینانه و بلندمدت باشد. لذا راهی جز تکیه بر توان خود و قوی شدن نداریم.
نگاه ما هم در جنگ یا مذاکره باید براساس منافع و امنیت ملی، واقعبینانه و بلندمدت باشد. لذا راهی جز تکیه بر توان خود و قوی شدن نداریم
آمریکا همیشه خوی استکباری دارد و هیچگاه ایران قوی را نمیپذیرد
رئیس هیات مذاکره کننده ایران بیان کرد: سوم، مقاومت یکپارچه ملت ایران و نیروهای مسلح ما،این نقشه شوم دشمن در جنگ ۴۰روزه را باطل و آنها را مجبور به درخواست آتشبس و انجام مذاکره کرد ولی حتما راهبرد غلط آنها را عوض نکرده است. آمریکا همیشه خوی استکباری دارد و هیچگاه ایران قوی را نمیپذیرد.
قالییاف با بیان اینکه با این فرضها باید پاسخ سوالات بالا را داد، گفت: ما هیچگاه از جنگ استقبال نکرده و نمیکنیم اما باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافعملی خود تا پای جان بایستیم. در کنار این باید از ابزار دیپلماسی و مذاکره هم استفاده کنیم تا منافع ملی را محقق و تثبیت کنیم.
ما هیچگاه از جنگ استقبال نکرده و نمیکنیم اما باید همواره آماده نبرد باشیم
وی افزود: همینجا باید تاکید کنم تفاهمنامه زمانی معنا دارد که بندهای آن معتبر و درحال اجرا باشد، در غیر اینصورت اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از این متن انتفاع نبرد ما نیز براساس سیاست «چشم دربرابر چشم» که قبلا گفتهام، دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم و همانطور که این روزها شاهد هستیم، نیروهای مسلح ما مثل همیشه برای مقابله با تهاجم دشمن آزادی عمل کامل دارند.
قالیباف ادامه داد: برای مثال ما برخلاف جنگ ۱۲ روزه، به درستی درجنگ ۴۰ روزه تنگه هرمز را بستیم چرا که باعث ناامنی و به خطر افتادن امنیت ملی ما شده بود. امروز هم امنیت ملی ما در حفظ «ترتیبات ایرانی» بر تنگه هرمز و عبور و مرور حداکثری ایمن و بیضرر کشتیهای تجاری از این آبراهه است تا برای ایران امنیتساز شود.
امنیت ملی ما در حفظ «ترتیبات ایرانی» بر تنگه هرمز است
آمریکا که به لحاظ حقوقی و دیپلماسی دستش خالی است، میخواهد با زور ترتیبات ایرانی را کم اثر کند، ولی ما بر پایه دستاوردی که در تفاهمنامه به دست آوردیم، باید بایستیم تا حقوق ملت محقق شود.
مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است
قالیباف تاکید کرد: ما باید بتوانیم بین دو روش نظامی و دیپلماسی، هماهنگی ایجاد کنیم و نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشته باشیم؛ جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. مذاکره در این مقطع همانگونه که بارها اعلام کردهام معادل سازش نیست، بلکه در کنار جنگ، بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. این هماهنگی و استفاده همهجانبه از ابزارهای دیپلماسی و دفاعی، برای حفظ ایران عزیز نه تنها یک وظیفه بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است. جداسازی و انتخاب یکی از این دو روش بهعنوان تنها راه حل، خطای راهبردی است.
وی ادامه داد: ما در جنگی پیچیده با بزرگترین قدرت مادی جهان مواجه هستیم و در این جنگ افتخارات بزرگی کسب کردیم؛ پس باید فکر و عمل ما همانقدر بزرگ، پیچیده و مقاوم باشد.
ما در جنگی پیچیده با بزرگترین قدرت مادی جهان مواجه هستیم و در این جنگ افتخارات بزرگی کسب کردیم؛ پس باید فکر و عمل ما همانقدر بزرگ، پیچیده و مقاوم باشد.
قالیباف گفت: این مثال را میتوان در مورد لبنان، رفع تحریمها، آینده پایگاههای آمریکا در منطقه و انتقام و خونخواهی امام شهید انقلاب و سایر شهدای این دو جنگ تحمیلی هم تسری داد.
مرز بین جنگ یا مذاکره با دشمن براساس امنیت و منافع ملی مشخص میشود
وی تاکید کرد: بنابراین راه پیروزی و احقاق حقوق ملت در این جنگ و شرایط حساس، پیروی از رهنمودهای رهبری و حرکت براساس یک نقشهراه دقیق بر مبنای مقاومت، عقلانیت و استفاده هوشمند از همه ظرفیتهای دفاعی و دیپلماسی در جهت تحمیل اراده خود بر دشمن و کم اثر کردن تبعات اقتصادی جنگ به مردم، است.
قالیباف گفت: مرز بین جنگ یا مذاکره با دشمن، براساس امنیت و منافع ملی مشخص میشود و تشخیص استفاده از هرکدام از این ابزارها، متناسب با اقتضای زمان و شرایط، با ولی امر و فرمانده کل قوا است و همه ما وظیفه داریم متناسب با تکلیفی که نایب ولی عصر (عج) معلوم میکنند، برای جنگ یا دیپلماسی یا هردو تلاش کنیم.
از مردم میخواهم وحدت را حفظ کرده و در میدان باشند
وی افزود: بر همین اساس از همه ملت ایران با هر نگاه و سلیقهای میخواهم در تبعیت از اوامر رهبر معظم انقلاب وحدت را حفظ کنند، در میدان باشند و این حضور و وحدت را به رخ دشمنان بکشند. همه میدانیم که مسیر دشواری پیش رو داریم. آنها قبلا هم ما را با ناو و حمله هوایی و زمینی و ... تهدید کردهاند، نتیجهاش را هم دیدهاند پس نباید از تهدیدهای دشمن ترسید.
دشمن به ناامیدی، ترس، اختلاف و بیاعتمادیهای متقابل طمع کرده است
رئیس هیات مذاکره کننده ایران گفت: همچنین به اخباری که توسط عدهای منتشر میشود تا شما را از مسیر طی شده پشیمان و نسبت به آینده ناامید یا نسبت به خادمین ملت بیاعتماد کند، نباید توجه کرد. دشمن به ناامیدی، ترس، اختلاف و بیاعتمادیهای متقابل طمع کرده است. حتما حمایت و اعتماد شما به سربازان عرصه دفاعی، دیپلماسی و خدمت، دست آنان را مقابل دشمن برتر میکند. مطمئن باشید آنها جان خود را ضمانت امنیت شما و منافع ملی ایران گذاشتهاند و با تدابیر رهبر معظم انقلاب و مسیری که طراحی شده،نتیجه این اعتماد و حمایت خود را به فضل الهی خواهید دید.
انتقام خون آقای شهیدمان را به ثمر خواهیم نشاند
برای ما مسجل است که انتقام خون آقای شهیدمان را نیز به ثمر خواهیم نشاند ودشمن باید بداند که هیچ کوتاهی در تحقق مطالبات خود نخواهیم داشت.
هراسی از جنگ با دشمن و تخریب ندارم و آرزویم شهادت است
قالیباف گفت: بنده به سهم خودم در دوران جنگ تحمیلی سوم، هم در میدان دفاعی و هم در مقابل طراحی دشمن در جنگ رسانهای بودم، بعد از آن هم با علم به تمامی مشکلات و تخریبها در سنگر دیپلماسی حضور پیدا کردم و هیچگاه از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردهام.
وی افزود: هدفم اعتلای ایران عزیزتر از جان، تحت هدایتهای رهبری معظم انقلاب است. عمرم را صرف مبارزه با دشمن کردهام و هراسی نیز از جنگ با دشمن یا تهمت و تهدید و تخریب نداشته و آرزو دارم در این راه به رفقا و رهبر شهیدم بپیوندم.
مردم جنوب کشور عزیز جان ایران هستند
رئیس مجلس خطاب به مردم جنوب کشور گفت: به مردم جنوب کشورم که این روزها در خط مقدم جبهه قرار دارند، میگویم که از ابتدای جوانی دوشادوش شما خواهران و برادران عزیزم اسلحه به دوشگرفتم و جنگیدم، شما عزیز جان ایران هستید، جان ما هزار بار فدای شما، در مهمترین سالهای جوانی من و خانوادهام پای سفرههای مهماننوازی شما در مناطق عملیاتی جنوب نمکگیر شدهایم، گرمای عشق و محبت شما به هموطنان خود و به ایران را هرگز فراموش نمیکنم. بدانید که ما سرمان برود، پای قولمان هستیم، شاهرگمان را برای دفاع از این مملکت گرو گذاشته ایم. به فضل و منت خدا بدانید که پیروزی ایران عزیز نزدیک است و مقاومت تاریخی شما ماندگار خواهد شد.
بدانید که ما سرمان برود، پای قولمان هستیم، شاهرگمان را برای دفاع از این مملکت گرو گذاشته ایم.
رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان خطاب مردم ایران گفت: مردم عزیز ایران ایمان داشته باشید که این بغضهای فروخورده شما و این وحدت بینظیر تک تک ملت ایران در کف میدان، پیروزی ما را تضمین خواهد کرد. ما نه تنها از تهدیدها و جنگ با دشمن نمیهراسیم، بلکه تحت ارشادات رهبر معظم انقلاب، پاسخ قطعی این جنایتها را به دشمن جنایتکار خواهیم داد؛ وَأُخْرَی تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۴
رفراندوم بگذارید چند نفر جنگ میخوان
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۰۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ما هم در جنگ یا مذاکره باید براساس منافع و امنیت ملی، واقعبینانه و بلندمدت باشد.
دوسال از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته بود. عربستان و کویت و سایر کشورهای عربی حاضر شدند به شرط موافقت ایران با آتش بس و صلح، تمامی خسارت های ایران را بپردازند. اما در تهران حرف از فتح قدس از راه کربلا می زدند.و شعار جنگ جنگ تا پیروزی همه جا نوشته شد. و می دانیم بعد چه شد.
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ناشناس| |
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
باید صد موشک به ترکیه و آذربایجان و ارمنستان سریعتر شلیک شود.
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ناشناس| |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵