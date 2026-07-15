ترامپ مدعی شد: جولانی کار حزبالله را یکسره خواهد کرد!
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به ابومحمد الجولانی، مدعی شد او تمایل دارد علیه حزبالله اقدام کند و واشنگتن در حال بررسی اعطای چراغ سبز برای این موضوع است.
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با فاکس نیوز مدعی شد ابومحمد الجولانی آمادگی دارد علیه حزبالله وارد عمل شود.
ترامپ گفت: «جولانی وارد عمل خواهد شد و کار حزبالله را یکسره خواهد کرد.»
وی در ادامه مدعی شد: «او این کار را به شیوه متفاوتی انجام خواهد داد. فکر میکنم جولانی دقیقتر از اسرائیل عمل خواهد کرد و ساختمانها را تخریب نخواهد کرد.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین افزود: «جولانی خودش مایل به انجام این کار است و من در حال فکر کردن به نشان دادن چراغ سبز به او هستم.»
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