رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به ابومحمد الجولانی، مدعی شد او تمایل دارد علیه حزب‌الله اقدام کند و واشنگتن در حال بررسی اعطای چراغ سبز برای این موضوع است.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با فاکس نیوز مدعی شد ابومحمد الجولانی آمادگی دارد علیه حزب‌الله وارد عمل شود.

ترامپ گفت: «جولانی وارد عمل خواهد شد و کار حزب‌الله را یکسره خواهد کرد.»

وی در ادامه مدعی شد: «او این کار را به شیوه متفاوتی انجام خواهد داد. فکر می‌کنم جولانی دقیق‌تر از اسرائیل عمل خواهد کرد و ساختمان‌ها را تخریب نخواهد کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین افزود: «جولانی خودش مایل به انجام این کار است و من در حال فکر کردن به نشان دادن چراغ سبز به او هستم.»