رأی ترامپ به ادامه رویکرد خشونتبار اداره مهاجرت
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، به نظر میرسد ترامپ با تصمیم جدید برای تعلیق این رویه که بخشی از سیاست سختگیرانه دولت او در زمینه مقابله با مهاجرت است، مخالفت کرده باشد.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا کار فوقالعادهای انجام میدهد؛ کاری که حتماً باید انجام شود.
رئیسجمهور جمهوریخواه آمریکا گفت برای اخراج مجرمانی که به ادعای او در دوران دولت پیشین دموکراتها وارد کشور شدهاند، «باید قوی، سرسخت و هوشمند باشیم و نباید یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در مبارزه با جرم، یعنی توقف خودروها در جادهها، را کنار بگذاریم.»
«اگر این کار را انجام دهیم، دقیقاً در زمین مجرمان بازی کردهایم.»
افراد آگاه روز سهشنبه اعلام کردند که مقامهای دولت ترامپ به مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا دستور دادهاند پس از دو تیراندازی مرگبار در فاصله یک هفته، بیشتر عملیات متوقف کردن خودروها را به حالت تعلیق درآورند.
این تصمیم پس از آن صادر شد که یک مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روز دوشنبه در ایالت مین یک راننده کلمبیایی را هدف گلوله قرار داد و کشت. این حادثه تنها یک هفته پس از آن رخ داد که مأمور دیگری یک راننده را در هیوستون به ضرب گلوله کشت؛ رخدادهایی که بار دیگر انتقادها از شیوههای اجرایی این نهاد را زنده کرد. این شیوهها زمستان گذشته نیز پس از قتل الکس پرتی و رنه گود در ایالت مینهسوتا بهطور گسترده محکوم شده بودند.
در ایالت فلوریدا نیز روز سهشنبه، سومین نفر در حدود یک هفته گذشته در جریان مواجهه با مأموران مهاجرت جان خود را از دست داد. مقامها اعلام کردند این بار مردی ۲۸ ساله هنگام فرار از دست مأموران اداره مهاجرت و دیگر مأموران فدرال، با یک کامیون برخورد کرد و کشته شد.
این روایت از زمان آغاز سیاست سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه مهاجرت بارها تکرار شده است؛ به این صورت که مأموران فدرال رانندگان را متوقف میکنند و سپس مدعی میشوند زمانی اقدام به تیراندازی کردهاند که خودروهای رانندگان به تهدیدی خطرناک تبدیل شده بودند. این در حالی است که کارشناسان حوزه پلیس طی دههها هشدار دادهاند تیراندازی به سوی خودروهای در حال حرکت خود خطرات جدی به همراه دارد و تقریباً همیشه باید از آن اجتناب شود.
از زمان آغاز کارزار اخراج گسترده مهاجران توسط دولت ترامپ، دستکم ۱۰ نفر در جریان عملیاتهای مرتبط با مهاجرت جان خود را از دست دادهاند. دستکم چهار مورد از این مرگها مربوط به افرادی بوده که داخل خودرو بودند؛ از جمله حادثه هفته گذشته در هیوستون.
این روند به اندازهای نگرانکننده بوده که سوزان کالینز، سناتور جمهوریخواه ایالت مین، روز سهشنبه اعلام کرد از مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، خواسته است «تمام توقفهای غیرفوری خودروها را متوقف کند».