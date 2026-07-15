صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رأی ترامپ به ادامه رویکرد خشونت‌بار اداره مهاجرت

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده باید با وجود تیراندازی‌های مرگبار اخیر، به متوقف کردن خودروها ادامه دهد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۷۱
| |
923 بازدید

رأی ترامپ به ادامه رویکرد خشونت‌بار اداره مهاجرت

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، به نظر می‌رسد ترامپ با تصمیم جدید برای تعلیق این رویه که بخشی از سیاست سخت‌گیرانه دولت او در زمینه مقابله با مهاجرت است، مخالفت کرده باشد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد؛ کاری که حتماً باید انجام شود.

رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا گفت برای اخراج مجرمانی که به ادعای او در دوران دولت پیشین دموکرات‌ها وارد کشور شده‌اند، «باید قوی، سرسخت و هوشمند باشیم و نباید یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در مبارزه با جرم، یعنی توقف خودروها در جاده‌ها، را کنار بگذاریم.»

«اگر این کار را انجام دهیم، دقیقاً در زمین مجرمان بازی کرده‌ایم.»

افراد آگاه روز سه‌شنبه اعلام کردند که مقام‌های دولت ترامپ به مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا دستور داده‌اند پس از دو تیراندازی مرگبار در فاصله یک هفته، بیشتر عملیات متوقف کردن خودروها را به حالت تعلیق درآورند.

این تصمیم پس از آن صادر شد که یک مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روز دوشنبه در ایالت مین یک راننده کلمبیایی را هدف گلوله قرار داد و کشت. این حادثه تنها یک هفته پس از آن رخ داد که مأمور دیگری یک راننده را در هیوستون به ضرب گلوله کشت؛ رخدادهایی که بار دیگر انتقادها از شیوه‌های اجرایی این نهاد را زنده کرد. این شیوه‌ها زمستان گذشته نیز پس از قتل الکس پرتی و رنه گود در ایالت مینه‌سوتا به‌طور گسترده محکوم شده بودند.

در ایالت فلوریدا نیز روز سه‌شنبه، سومین نفر در حدود یک هفته گذشته در جریان مواجهه با مأموران مهاجرت جان خود را از دست داد. مقام‌ها اعلام کردند این بار مردی ۲۸ ساله هنگام فرار از دست مأموران اداره مهاجرت و دیگر مأموران فدرال، با یک کامیون برخورد کرد و کشته شد.

این روایت از زمان آغاز سیاست سخت‌گیرانه دولت ترامپ در زمینه مهاجرت بارها تکرار شده است؛ به این صورت که مأموران فدرال رانندگان را متوقف می‌کنند و سپس مدعی می‌شوند زمانی اقدام به تیراندازی کرده‌اند که خودروهای رانندگان به تهدیدی خطرناک تبدیل شده بودند. این در حالی است که کارشناسان حوزه پلیس طی دهه‌ها هشدار داده‌اند تیراندازی به سوی خودروهای در حال حرکت خود خطرات جدی به همراه دارد و تقریباً همیشه باید از آن اجتناب شود.

از زمان آغاز کارزار اخراج گسترده مهاجران توسط دولت ترامپ، دست‌کم ۱۰ نفر در جریان عملیات‌های مرتبط با مهاجرت جان خود را از دست داده‌اند. دست‌کم چهار مورد از این مرگ‌ها مربوط به افرادی بوده که داخل خودرو بودند؛ از جمله حادثه هفته گذشته در هیوستون.

این روند به اندازه‌ای نگران‌کننده بوده که سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت مین، روز سه‌شنبه اعلام کرد از مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، خواسته است «تمام توقف‌های غیرفوری خودروها را متوقف کند».

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ اداره مهاجرت مهاجران غیر قانونی
باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است
کشف تازه باستان شناسان درباره ابرهه و اصحاب فیل
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
فرمان اجرایی مهم ترامپ توسط دیوان عالی رد شد!
پلیس آمریکا یک زن را کشت
آمریکا در آستانه بزرگترین پاکسازی تاریخ
ترامپ با «میم» با مردمش ارتباط برقرار می‌کند! + عکس
جایزه ترامپ به مهاجرانی که داوطلبانه آمریکا را ترک می‌کنند
ترامپ: عامل حمله کلرادو باید از آمریکا اخراج شود
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۶ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۵ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۱ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oGd
tabnak.ir/005oGd