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مادر سینماییِ عمو پورنگ درگذشت مادرش را تسلیت گفت
نعیمه نظامدوست با انتشار ویدیو و پیامی درگذشت مادر داریوش فرضیایی را تسلیت گفت: «...مامانجان…مادر عموپورنگ ، مادر داریوش فزضیایی عزیزم... نوشتن از رفتنت برایم باورکردنی نیست. هنوز دلم میخواهد صدایت کنم و مثل همیشه با همان مهربانی جوابم بدهی... سالها افتخار داشتم کنار داریوش عزیز، نقش «مادر عموپورنگ» را بازی کنم، اما حقیقت این است که تو فقط مادرِ داریوش نبودی؛ برای من برای ما هم «مامانجان» بودی. همیشه با محبت، آغوش گرم و قلب بزرگی که داشتی، احساس میکردم عضوی از خانوادهات هستم... داریوش عزیزم… هیچ واژهای تسلای این داغ نیست. فقط میخواهم بدانی غم تو، غم من هم هست. از ته دل برای مامانجان عزیزمان رحمت الهی و آرامش ابدی آرزو میکنم و برای تو و خانوادهات صبری از جنس عشق... مامانجان عزیز… دلتنگت میشوم، خیلی… روحت در آرامش و یادت همیشه در قلبم زنده خواهد ماند...»
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برچسبها:نبض خبر نعیمه نظام دوست ویدیو داریوش فرضیایی
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