عکس: گرمای تابستان، جنگ و زندگی - بندرعباس

این‌روزها بسیاری از ایرانیان بخصوص ساکنان غربی و جنوبی ایران شکل دیگری از زندگی را تجربه میکنند. زندگی در گرمای طاقت‌فرسای تابستان و اصابت‌های گاه و بیگاه پرتابه‌های ارتش تروریستی آمریکا که بعد از اعلام یکطرفه آغاز مجدد جنگ و پایان تفاهمنامه اسلام‌آباد بر سر شهرها می‌ریزد. از طرفی طبق اعلام سازمان هواشناسی طی دو هفته آینده ایران گرمترین روزهای سال را تجربه خواهد کرد. همزمانی این دو اتفاق شاید هر انسانی را به شدت مستاصل و مستهلک کند اما ایرانیان حتی در چنین شرایطی نیز جریان و تداوم آرام و عادی زندگی برایشان در اولویت است. عکس ها مربوط به عصر سه‌شنبه ۲۳تیر ۱۴۰۵ و صبح چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ و جریان عادی زندگی مردم بندرعباس با بیشینه گرمای حدود ۴۶ درجه سانتی‌گراد و میزان رطوبت ۵۹ درصد و همچنین حملات آمریکا به برخی نقاط این شهر است.