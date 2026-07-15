فرزند شهید مصباح الهدی باقری کنی و سیده هدی خامنه ای دختر رهبر شهید انقلاب، امروز در مراسم ختم پدر، در کنار عمویش (علی باقری کنی) حضور داشت و حاضران به او تسلیت می گفتند.

به گزارش تابناک؛ فرزند شهید مصباح الهدی باقری کنی و سیده هدی خامنه‌ای دختر رهبر شهید انقلاب، امروز در مراسم ختم پدر، در کنار عمویش (علی باقری کنی) حضور داشت و حاضران به او تسلیت می‌گفتند.

در این آیین که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، سه فرزند رهبر شهید حجج اسلام مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای نیز حضور دارند.