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فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید

فرزند شهید مصباح الهدی باقری کنی و سیده هدی خامنه ای دختر رهبر شهید انقلاب، امروز در مراسم ختم پدر، در کنار عمویش (علی باقری کنی) حضور داشت و حاضران به او تسلیت می گفتند.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۶۱
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69610 بازدید

تصویر جدید از نوه رهبر شهید انقلاب

به گزارش تابناک؛ فرزند شهید مصباح الهدی باقری کنی و سیده هدی خامنه‌ای دختر رهبر شهید انقلاب، امروز در مراسم ختم پدر، در کنار عمویش (علی باقری کنی) حضور داشت و حاضران به او تسلیت می‌گفتند.

در این آیین که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، سه فرزند رهبر شهید حجج اسلام مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای نیز حضور دارند.

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نوه رهبر انقلاب رهبرشهیدانقلاب مصباح الهدی باقری کنی دانشگاه امام صادق
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