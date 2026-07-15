سناریوی پوتین برای همسر بشار اسد

نشریه بریتانیایی آبزرور در گزارشی فاش کرد ولادیمیر پوتین در ماه‌های پیش از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، سناریویی را بررسی کرده بود که بر اساس آن اسد از قدرت کنار گذاشته شود و همسرش اسماء اسد جایگزین او شود.

یک رسانه بریتانیایی مدعی شد که پوتین پیش از سرنگونی بشار اسد به دنبال برکناری او بود.

نشریه بریتانیایی آبزرور در گزارشی فاش کرد ولادیمیر پوتین در ماه‌های پیش از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، سناریویی را بررسی کرده بود که بر اساس آن اسد از قدرت کنار گذاشته شود و همسرش اسماء اسد جایگزین او شود.

کرملین اسماء اسد را شخصیتی می‌دانست که بیشترین توانایی را برای تضمین تداوم فعالیت نهاد‌های حکومتی دارد و پوتین به این نتیجه رسیده بود که بشار اسد دیگر توان مدیریت مرحله پیش‌رو را ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران، رئیس جمهور روسیه، بشار اسد را «رهبری ضعیف» می‌دانست که برای ماندن در قدرت، بیش از پیش به حمایت روسیه وابسته شده بود. همین موضوع باعث شد مسکو فهرستی از گزینه‌های احتمالی برای جانشینی او تهیه کند که اسماء اسد در صدر آن قرار داشت.

پوتین این ایده را با بشار اسد مطرح کرد، اما او این پیشنهاد را رد کرد و تمایلی برای کنار رفتن از قدرت نشان نداد.