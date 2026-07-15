عربستان از ترس دست به دامان قطر و عمان شد





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روززنامه «الأخبار» لبنان گزارش داد همزمان با تشدید تنش میان صنعاء و ریاض، عربستان برای مهار بحران به میانجی‌گری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متوسل شده است.



به گفته منابع آگاه، میانجی‌گری‌های عمانی و قطری برای کاهش تنش فعال شده و ریاض تلاش کرده مسئولیت حمله به فرودگاه صنعاء را از خود سلب کند.



یک منبع نظامی یمنی نیز ادعای سعودی‌ها را رد کرده و گفته نوع موشک‌های به‌کاررفته شناسایی شده و حمله از سوی یک هواپیمای سعودی با موشک‌های «استورم شادو» انجام شده است.



در همین حال، «انصارالله» نقشه‌ای از اهداف جدید در عربستان منتشر کرده و این موضوع از احتمال گسترش حملات به فرودگاه‌های دیگر حکایت دارد.