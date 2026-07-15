عربستان از ترس دست به دامان قطر و عمان شد
عربستان از ترس حملات انتقام جویانه یمن، دست به دامان قطر و عمان شد
کد خبر: ۱۳۸۴۸۵۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روززنامه «الأخبار» لبنان گزارش داد همزمان با تشدید تنش میان صنعاء و ریاض، عربستان برای مهار بحران به میانجیگریهای منطقهای و بینالمللی متوسل شده است.
به گفته منابع آگاه، میانجیگریهای عمانی و قطری برای کاهش تنش فعال شده و ریاض تلاش کرده مسئولیت حمله به فرودگاه صنعاء را از خود سلب کند.
یک منبع نظامی یمنی نیز ادعای سعودیها را رد کرده و گفته نوع موشکهای بهکاررفته شناسایی شده و حمله از سوی یک هواپیمای سعودی با موشکهای «استورم شادو» انجام شده است.
در همین حال، «انصارالله» نقشهای از اهداف جدید در عربستان منتشر کرده و این موضوع از احتمال گسترش حملات به فرودگاههای دیگر حکایت دارد.
گزارش خطا
ورود انصارالله یمن به فاز «چشم در برابر چشم» مقابل عربستان؛ معادله فراتر از «فرودگاه مقابل فرودگاه» خواهد رفت
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بهترین راه وبهترین زمان برای شکستن کامل محاصره یمن فرا رسیده وباید با قدرت تمام به هدفش برسد وخودش را تثبیت کند. زنده وپاینده باد ایران عزیز ویمن مقتدر وشجاع
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
آمریکا و اسراییل دنیا رو تبدیل کردند به جنگل ، هر کی زور نداشته باشه قربانی میشه . البت بود ولی الان با وجود نهاد های بین المللی که میتوانست مدیریت کند دنیا را ، به خباثت آمریکا و اسراییل باز هم دنیا جنگل شده .یا باید وا بدی یا باید بجنگی . خدا قوت به حزب الله