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بلوبانک وارد فاز تازه حمایت از کسب‌وکارها شد/ «بلو بیزینس» چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

بلوبانک با رونمایی از دو محصول جدید «بلو بیزینس» و «بلو فایننس»، فصل تازه‌ای را در ارائه خدمات بانکداری دیجیتال ویژه کسب‌وکار‌ها آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۵۴
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بلوبانک وارد فاز تازه حمایت از کسب‌وکارها شد/ «بلو بیزینس» چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

به گزارش تابناک؛ نام «بلوبانک» برای کاربران بانکی، یادآور تجربه‌ای متفاوت از بانکداری دیجیتال است؛ تجربه‌ای که پیچیدگی‌های سنتی را حذف کرد و سرعت را به زندگی روزمره مردم آورد. اکنون این نئوبانکِ خوش‌نام، افق فعالیت‌های خود را توسعه داده و در میانه تابستان ۱۴۰۵، با حضور در نمایشگاه بین‌المللی مرتبط با صنعت آرایشی، بهداشتی و سلامت، پا به میدان حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط گذاشته است. این حضور، نشانه‌ای از عزم بلو برای تبدیل‌شدن به بازوی مالیِ کسب‌وکارهایی است که در تلاطم‌های اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به راهکارهای هوشمند و منعطف نیاز دارند.

تلفیق نوآوری و نیازِ بازار

حضور تیم تخصصی «بلو» در نمایشگاه، فراتر از یک نمایش تبلیغاتی، رویکردی هدفمند برای درک بی‌واسطه دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. بلوبانک سامان با رونمایی از دو محصول استراتژیک «بلو بیزینس» و «بلو فایننس»، رسماً وارد فاز جدیدی از خدمات مالی برای شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکارهای خرد و کلان شده است.

محوصل جدید «بلو بیزینس» در بلوبانک سامان، با رویکرد «ساده‌سازی مدیریت مالی» طراحی شده. این حساب بانکی، تمامی نیازهای یک کسب‌وکار را در قالبی یکپارچه گرد هم آورده است؛ از تفکیک کاملِ دخل و خرجِ شخصی و کاری گرفته تا ابزارهای پیشرفته مدیریت نقدینگی، پرداخت‌های آنلاین و کارت‌های بانکی اختصاصی (در رنگ‌های متنوعِ آبی، سبز و قرمز). به‌علاوه، قابلیت‌هایی نظیر لینک پرداخت و اتصال به کارت‌خوان، بلو بیزینس را به یک دستیار هوشمند برای مدیریتِ جریان پولی کسب‌وکارها بدل کرده است.

توسعه خدمات بلو از نیازهای شخصی به کسب و کارها

محسن مفتوحی، مدیر ارشد توسعه کسب‌وکار بلوبانک سامان در گفتگو با خبرنگار تابناک، ضمن تأکید بر اهمیت ارائه خدمات نوین بانکی به فعالان اقتصادی، در خصوص ویژگی‌های محصول «بلو بیزینس» اظهار داشت: «بلوبانک تا پیش از این جایگاه خود را در زندگی روزمره و نیازهای بانکی آن ها تثبیت کرده و با ارائه خدمات ساده و کارآمد، رضایت مشتریان شخصی را جلب کرده است. اکنون ما تصمیم گرفتیم این تجربه موفق را به حوزه کسب‌وکارها نیز تسری دهیم. در حال حاضر، صاحبان مشاغل می‌توانند به‌سادگی و در بستر اپلیکیشن بلوبانک، پس از داشتن حساب شخصی، حساب کسب‌وکار خود را فعال کنند.»

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وی با اشاره به سهولت فرایند ثبت‌نام افزود: «فرآیند فعال‌سازی این حساب بسیار ساده است؛ کاربر تنها با ارائه مستندات فعالیت اقتصادی خود (اعم از اینماد، فعالیت در پلتفرم‌های ایرانی و یا حتی شناسه‌ی کاربری در اینستاگرام) می‌تواند حساب «بلو بیزینس» خود را افتتاح کند. این حساب دارای کارت بانکی مجزا است که عملکرد و تراکنش‌های آن به‌طور کامل از حساب شخصی تفکیک شده است. همچنین، پروفایل کسب‌وکاری برای کاربر تعریف می‌شود که امکان انتقال وجه با سقف‌های بالاتر را برای وی فراهم می‌آورد.»

او در ادامه داد: «در گذشته، متقاضیان دریافت تسهیلات باید با انبوهی از اسناد، مدارک و کاغذبازی‌های اداری به بانک مراجعه می‌کردند؛ اما در محصول “بلو بیزینس”، کسب‌وکارها می‌توانند بر اساس رفتار مالی و ورودی‌های حساب خود، درصدی از مبلغ ورودی را در قالب تسهیلات دریافت کنند. البته فرایند اعتبارسنجی همچنان طبق ضوابط بانک مرکزی نظیر نداشتن بدهی بانکی در لحظه دریافت تسهیلات خواهد بود. هدف نهایی ما، تقویت جریان نقدینگی و کمک به رشد کسب‌وکارهای خرد و کلان است.»

بلو آماده شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی است

مدیر ارشد توسعه کسب‌وکار بلوبانک با اشاره به معرفی محصول «بلو فایننس» خاطرنشان کرد: «حضور ما در این نمایشگاه همزمان با رونمایی از محصول “بلو بیزینس” برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط، و “بلو فایننس” برای شرکت‌های بزرگتر و فعالان زنجیره تأمین است. تیم کسب‌وکار بلو آماده شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی است تا با طراحی راهکارهای اختصاصی، فرایند دریافت خدمات مالی را برای آنان تسهیل کرده و در مسیر توسعه اقتصادی کشور، همراهی مطمئن باشد.»

مسیر احراز هویت کسب‌وکارها در بلو بیزینس

به گزارش تابناک؛ یکی از نقاط قوت «بلو بیزینس»، فرآیند احراز هویتِ منعطف و تمام‌دیجیتال آن است. به گونه ای که طبق برنامه ریزی تیم بلو، کسب‌وکارهای مختلف متناسب با جنس فعالیتشان، مسیرهای متنوعی برای تأیید هویت دارند:

کسب‌وکارهای فیزیکی: ارائه کد صنفی، اجاره‌نامه یا سند ملک تجاری.
فروشگاه‌های آنلاین: ارائه آدرس وب‌سایت و کد اینماد.
فعالان فضای مجازی: ثبت شناسه (ID) و تأیید توسط کارشناسان.
فروشندگان پلتفرم‌های آنلاین: بارگذاری اسناد فعالیت در  پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، باسلام یا اسنپ‌شاپ.

پس از طی این مراحلِ ساده و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، حسابِ کسب‌وکاری فعال شده و مجموعه‌ی کاملی از خدمات بانکیِ نوین در اختیار صاحبان مشاغل قرار می‌گیرد.

 

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بلوبانک کسب و کار خدمات بانکی
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انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
2
پاسخ
کو بیزینس؟
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