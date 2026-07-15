صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
فغان از درد بی عاری، گناه کیست آزادی؟

مقصران پروژه بی پایان ورزشگاه آزادی را معرفی کنید/ چرا دنیامالی، پای وعده‌هایش نماند؟

چرا بازسازی ورزشگاه آزادی باید تبدیل به یک پروژه بی پایان شود؟ مقصر کسانی‌اند که بی عارتر از آن هستند که بتوانند کوچک‌ترین امور را به درستی پیش ببرند.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۵۳
| |
4581 بازدید
|
۶

فغان از درد بی عاری، گناه کیست آزادی؟

با زیر پا گذاشتن تمام وعده و وعیدها، قرار بود پس از گذشت بیش از دو سال از زمان آغاز بازسازی ورزشگاه آزادی، این مجموعه از شروع لیگ پیش‌رو در اختیار استقلال و پرسپولیس قرار بگیرد، اما حالا گفته شده حداقل تا دی ماه ورزشگاه آزادی در دسترس نیست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، از مدیران ورزش کشور به چه کسی باید پناه برد که بازسازی ورزشگاه آزادی را تبدیل کرده‌اند به پروژه‌ای ناتمام. پروژه‌ای که بیش از دو سال از روند بازسازی آن گذشته و هنوز تاریخ بازگشایی آن مشخص نیست. کمی بعد از اینکه احمد دنیامالی در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد، وعده داد که ورزشگاه آزادی تا آذرماه ۱۴۰۳ بازگشایی می‌شود، اما دیگر قصه دراز می‌شود که بخواهیم یکی یکی وعده‌های وزیر را ردیف کنیم که چرا این اتفاق رخ نداده است. حالا دومین سالگرد حضور او در وزارت ورزش و جوانان هم نزدیک است و ورزشگاه آزادی هنوز آماده نشده و به شروع لیگ برتر نمی‌رسد.

در روزهایی که مردم به لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و از نظر معیشتی در فشار هستند، هزاران میلیارد تومان بودجه صرف بازسازی ورزشگاه آزادی شده که مردم بتوانند تنها دلخوشی خود را کنار هم دنبال کنند. فوتبال که برای بسیاری تنها دلخوشی این روزها بود، با خارج کردن ورزشگاه آزادی از مدار، عملاً از بین رفته و دیگر دلخوشی ندارند. بازی‌های استقلال و پرسپولیس در این دو سال در اراک، قزوین و قلعه حسن‌خان برگزار شده و معدود مسابقاتی هم که در تهران و ورزشگاه پاس برگزار شد، بدون تماشاگر بود.

فغان از درد بی عاری، گناه کیست آزادی؟

پس از وعده‌های بسیار و اعلام تاریخ‌های متنوع، آغاز جنگ و حملات اتحاد آمریکایی-اسرائیلی به خاک ایران که بیشترین اهداف آنها در تهران بود، پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی متوقف شد که در همین ایام سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی هم مورد اصابت بمب‌های دشمن قرار گرفت، اما پس از توقف جنگ ۴۰ روزه، محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۲۲ فروردین ماه اعلام کرد: «اگر دوباره جنگ نشود، مرداد ماه آزادی به بهره‌برداری می‌رسد. تعویض چمن هم ظرف دو سه روز آینده آغاز می‌شود و اگر مشکلی پیش نیاید آخر مرداد ماه امسال استادیوم آماده بهره‌برداری می‌شود.»

با زیر پا گذاشتن تمام وعده و وعیدها، قرار بود پس از گذشت بیش از دو سال از زمان آغاز بازسازی ورزشگاه آزادی، این مجموعه از شروع لیگ پیش‌رو در اختیار استقلال و پرسپولیس قرار بگیرد، اما بازهم اعلام شد که شاید چند هفته ابتدایی لیگ این امکان وجود نداشته باشد. با این حال انگار مدیران ورزش ایران و آنهایی که مسئولیتی در قبال آماده‌سازی ورزشگاه آزادی دارند، بی عارتر از آن هستند که بخواهند پای حرف خودشان هم بمانند.

فغان از درد بی عاری، گناه کیست آزادی؟

آخرین خبر از زمان بازگشایی ورزشگاه آزادی عجیب‌تر از تمام وعده‌های اخیر بود؛ «باتوجه به آغاز پروژه کاشت چمن، حداقل تا دی ماه سال جاری ورزشگاه آزادی در دسترس نخواهد بود.» این خبر یعنی اینکه ورزشگاه آزادی حداقل تا نیم فصل و با این وضعیت پیش آمده شاید تا پایان فصل جاری هم در اختیار استقلال و پرسپولیس قرار نگیرد. اما پرسش اینجاست که فریاد و فغان این درد را باید کجا بلند کرد؟ چه کسی می‌خواهد پاسخگوی احساسات آنهایی باشد که حداقل دو سال است دلخوشی‌شان را از آنها گرفته‌اند و آنها را از تیم محبوب‌شان دور کرده‌اند؟ گناه کیست و چه کسی مقصر است که بازگشایی ورزشگاه آزادی هر روز به تعویق می‌افتد و هیچ کسی حتی تلاشی برای اینکه خودش را پاسخگو بداند، نمی‌کند.

اگر مردم عشق‌شان به فوتبال را از دست می‌دهند، اگر بی اعتمادی به وجود می‌آید و ثمره این اتفاق هر روز دورتر شدن از زندگی روزمره است، مقصران آن مشخص هستند. مقصر کسانی‌اند که بی عارتر از آن هستند که بتوانند کوچک‌ترین کارها را به درستی پیش ببرند. بازسازی ورزشگاه آزادی چرا باید تبدیل به یک پروژه بی پایان شود؟ ایراد کار کجاست که این کار به پایان نمی‌رسد؟ آیا هدف عاصی کردن مردم است و دور کردن‌شان از فوتبال؟ اگر چنین است، مسیر درست این نیست و این اشتباه دامنگیر می‌شود. فقط ای کاش که خیلی زود، دیر نشود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ورزشگاه آزادی استقلال پرسپولیس وزارت ورزش و جوانان احمد دنیامالی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی فدراسیون فوتبال لیگ برتر تابناک ورزشی
باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است
کشف تازه باستان شناسان درباره ابرهه و اصحاب فیل
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خرابی‌های جدید آزادی با بوی خرابکاری؛ ورود تماشاگر ممنوع؟
توضیحات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره ورزشگاه آزادی و تختی + پاسخ‌های تابناک
جوابیه دوم در خصوص اخراج کارگران فضای سبز آزادی؛ عدم شفافیت در خصوص برگزاری مناقصه
افشاگری از درآمدهای سیاه در ساخت و سازهای ورزشی/ حیاط خلوتِ شلوغ ورزش!
ورزشگاه آزادی و یک دنیا ابهام؛ ۱۹۰۰ میلیارد برای آبروریزی ایران!
پای وزارت ورزش روی گلوی کارگران ورزشگاه آزادی/ بیکاری ۷۰ نفر در آستانه عید نوروز
دنیامالی: ورزشگاه آزادی تا پایان آذرماه آماده می‌شود
پروژه بازسازی «آزادی» به دور از شفافیت با پیشرفت روزانه ۱۴ درصدی!/ آمارسازی با اعداد خیالی
رانت بزرگ برای بازی با آبروی ایران/ بازی «شهروند و مافیا» با «سلطان چمن»
جوابیه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به گزارش تابناک/ اخراج کارگران را کسی گردن نمی‌گیرد + پاسخ‌های تابناک
استقلال و پرسپولیس آواره و دل نگران؛ بی لیاقتی از وزیر تا وکیل!
ورزشگاه آزادی کوچک و بزرگ می‌شود؛ مدیریت نوین و هوشمند!
زمان نامشخص بهره‌برداری از ورزشگاه آزادی با وجود قول وزیر/ ظرفیت تغییر نمی‌کند!
تهران، شهر بی دفاع؛ فوتبال ویترین مشکلات/ چالش مدیریت، کیفیت و کفایت!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
شعله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
18
پاسخ
چرا چشم ب ورزشگاه تیم ملی دوختید زمین بهزی ک دارید خودتون ورزشگاه بسازید این همه خرج بازیکنهای بی ارزش میکنید یک ورزشگاه بسازید
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
18
پاسخ
مقصران اصلز کاملا نعلون است
۱ . کارمندان فاسد که در همه جا هستند
۲ . قوانین بد و فساد انگیز
۳ . توصیه های پیمانکاری مدیران کم توجه به اموال عمونی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
22
پاسخ
مقصر؟ مردم ساکت ساده لوح
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
5
پاسخ
پس باید شایعه تغییر کاربری این استادیوم را باور کنیم
حمید ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
3
پاسخ
مقصر خود دنیامالی هست. نمیتونه یک مغازه رو اداره کنه چه برسه به ورزش مملکت.
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
0
پاسخ
بعید میدونم تو شرایط فعلی اصلا لیگی برگذار بشه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۶ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۵ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۱ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oGL
tabnak.ir/005oGL