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سرقت از منزل لامین یامال

خانه لامین یامال هدف حمله سارقان قرار گرفت اما سیستم امنیتی مانع از ورود آنها شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۵۲
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سرقت از منزل لامین یامال

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ بامداد امروز وحشت بر اطرافیان لامین یامال سایه انداخت. تنها چند ساعت پس از آن که این ستاره تیم ملی اسپانیا صعود به فینال جام جهانی را قطعی کرد، سارقان سعی کردند به خانه او در اسپلوگس ده یوبرگات (Esplugues de Llobregat) دستبرد بزنند. با این حال، این تلاش به لطف مداخله نگهبانان امنیتی که توسط این بازیکن بارسلونا استخدام شده بودند، ناکام ماند.

این حادثه حوالی ساعت چهار بامداد امروز رخ داد. پرسنل امنیتی از طریق دوربین‌های مداربسته، دو مرد نقاب‌دار را روی دیوار خانه مشاهده کردند. به محض این که سارقان متوجه شدند دیده شده‌اند، پا به فرار گذاشتند و از منطقه ناپدید شدند. تیم امنیتی خصوصی بلافاصله موضوع را به پلیس محلی کاتالونیا اطلاع داد و بخش تحقیقات جنایی بلافاصله کار روی این پرونده را که در حال حاضر به عنوان تلاش برای سرقت با اعمال زور در دست بررسی است، آغاز کرده است.

پلیس منطقه‌ای همچنین تأیید کرده است که در همان شب، تلاش‌های مشابهی برای سرقت از ویلا‌های دیگری در همین منطقه مسکونی صورت گرفته است. با این اطلاعات، هنوز مشخص نیست که آیا سارقان به‌طور خاص خانه این ستاره بارسا را هدف قرار داده بودند یا صرفاً یک حمله تصادفی با سوءاستفاده از وضعیت محله بوده است.

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لامین یامال سرقت دوربین مداربسته تیم امنیتی تابناک ورزشی
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