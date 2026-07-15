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خدمت جدید بانک شهر برای تقویت قدرت خرید خانوارها و کمک به تولیدکنندگان داخلی  

بانک شهر در راستای توسعه خدمات نوین مالی و حمایت از تولید و مصرف، از ارائه «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» خبر داد؛ ابزاری که با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تقویت گردش منابع در زنجیره تولید و مصرف طراحی شده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۵۱
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خدمت جدید بانک شهر برای تقویت قدرت خرید خانوارها و کمک به تولیدکنندگان داخلی 

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، با هدف توسعه خدمات اعتباری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، بانک شهر «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» را به عنوان یکی از خدمات جدید خود به مشتریان ارائه می‌کند.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام با ایجاد پیوند میان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها، امکان خرید اعتباری کالا و خدمات را فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در فعال‌سازی تقاضا، تسهیل مبادلات و گردش منابع در زنجیره تولید و مصرف ایفا کند.

وجه تمایز این خدمت با شیوه‌های متداول تأمین مالی، استفاده از اعتبار مولد و ظرفیت اوراق گام به جای پرداخت نقدی است؛ رویکردی که ضمن ایجاد قدرت خرید برای مشتریان، به افزایش فروش بنگاه‌ها، تحریک تقاضا و رونق تولید نیز کمک می‌کند.

از مهم‌ترین مزایای کارت رفاهی متصل به اوراق گام می‌توان به امکان تأمین مالی خانوارها و بازپرداخت اقساطی حداکثر تا ۲۴ ماه، کاهش هزینه تأمین مالی، تأمین مالی هم‌زمان خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق گام و قابلیت استفاده از این ابزار برای تمامی بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ اشاره کرد.

همچنین مشتریان می‌توانند با استفاده از این کارت، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به صورت حضوری از طریق پایانه‌های فروشگاهی (POS) و یا به صورت غیرحضوری از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) خریداری کنند.

بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در صورت مرجوع شدن کالا یا خدمت، امکان قانونی فسخ معامله برای خریدار تا هفت روز پس از انجام تراکنش خرید فراهم است.

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بانک شهر تولید کنندگان داخلی اوراق گام
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