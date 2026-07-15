بنگورین دوباره پادگان نظامی آمریکا شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه از تصمیم خود برای ممنوعیت فرود سوخترسانهای نظامی آمریکا در فرودگاه بنگوریون عقبنشینی کرد.
به نوشته یدیعوت آحارونوت این عقبنشینی که پس از اعتراض شدید فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) صورت گرفت، نشاندهنده تبعیت کامل تلآویو از واشنگتن حتی در شرایطی است که صنعت هوانوردی اسرائیل با بحران بیسابقهای مواجه شده است.
سازمان هواپیمایی رژیم صهیونیستی صبح امروز با صدور دستوری فوری به واحدهای کنترل ترافیک هوایی، اجازه فرود مجدد سوخترسانهای آمریکایی در فرودگاه بنگوریون را صادر کرد.
این دستور که در تضاد کامل با دستور دیروز سهشنبه میری رگو، وزیر حملونقل این رژیم صادر شده، عملاً به معنای شکست کامل موضع تلآویو در برابر فشارهای آمریکاست.
بر اساس گزارش رسانههای عبری، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعتراض رسمی خود را به ارتش اسرائیل ابلاغ و مقامات آمریکایی با سران امنیتی اسرائیل تماس گرفته و خشم خود را از این تصمیم ابراز کردهاند.
یک منبع مطلع در گفتوگو با آحارونوت فاش کرد که مقامات آمریکایی این تصمیم را ضربهای مستقیم به تواناییهای عملیاتی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه ارزیابی کردهاند؛ بهویژه در شرایطی که تنش با ایران به اوج خود رسیده و هماهنگی لجستیکی میان دو متحد حیاتی است.
بحران از آنجا آغاز شد که ارتش آمریکا با تشدید تنشها با ایران، برنامه تخلیه سوخترسانهای خود از فرودگاه بنگوریون را متوقف کرد.
بر اساس توافق قبلی، آمریکا موظف بود تعداد سوخترسانهای مستقر در این فرودگاه را به ۲۰ فروند کاهش دهد، اما در حال حاضر ۳۳ فروند از این هواپیماها در بنگوریون و فرودگاه رامون پارک شدهاند و ۴ فروند دیگر نیز شب دوشنبه بدون هماهنگی قبلی در این فرودگاه به زمین نشستهاند.
این وضعیت بحرانی، فضای کافی برای پارک هواپیماهای غیرنظامی را باقی نگذاشته و به گفته مسئولان فرودگاه بنگوریون، ادامه این روند میتواند منجر به لغو حدود ۵۰ هزار بلیت پرواز در ماه جاری شود.
خسارتهای میلیاردی به صنعت هوانوردی اسرائیل
بر اساس گزارشهای منتشر شده، خسارتهای فرودگاه بنگوریون تا پایان ماه گذشته به ۷۰۰ میلیون شکل (واحد پول اسرائیل) رسیده و پیشبینیها حاکی از آن است که اگر سوخترسانهای آمریکایی هرچه سریعتر از فرودگاه خارج نشوند، این خسارت تا پایان سال به مرز ۲ میلیارد شکل خواهد رسید.
شرکتهای هواپیمایی اسرائیلی که مجبور شدهاند هواپیماهای خود را در فرودگاههای خارجی مانند قبرس، یونان، اردن یا مصر پارک کنند، هزینههای اضافی هنگفتی را متحمل شدهاند. بر اساس برآوردها، آمریکا دهها میلیون شکل به عنوان غرامت به این شرکتها پرداخت خواهد کرد، اما این مبلغ نیز نمیتواند بحران صنعت هوانوردی این رژیم را جبران کند.
سقوط صنعت هوانوردی از ۱۰۰ به ۳۵ شرکت
گزارشها نشان میدهد که صنعت هوانوردی رژیم صهیونیستی از روزهای آغاز جنگ (۷ اکتبر ۲۰۲۳) با بحران بیسابقهای مواجه شده است.
در حالی که پیش از جنگ، بیش از ۱۰۰ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی به اسرائیل پرواز داشتند، اکنون این تعداد به تنها ۳۵ شرکت کاهش یافته است.
این کاهش چشمگیر، نشاندهنده عمق فاجعه اقتصادی در بخش حملونقل هوایی این رژیم و فرار شرکتهای بینالمللی از آسمان ناامن اسرائیل است.
موضع متناقض اسرائیل؛ تسلیم در برابر آمریکا با وجود بحران داخلی
با وجود هشدارهای جدی وزیر حملونقل اسرائیل درباره آسیبهای اقتصادی حضور سوخترسانهای آمریکایی، یک مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل در واکنش به نگرانیها درباره لغو پروازهای تابستانی گفته است: با تمام احترامی که برای تعطیلات اسرائیلیها قائلم، امنیت اسرائیل بسیار مهمتر است.