واکنش خانواده ابومهدی المهندس به اظهارات ترامپ
خانواده شهید ابومهدی المهندس: «با پدر عزیزمان پیمان میبندیم که حتی اگر نتوانیم سلاح به دست بگیریم، این جنایتکار و عواملش در آمریکا، منطقه و عراق را با خون خود غرق خواهیم کرد.»
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ خانواده ابومهدی المهندس در بیانیهای، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس که با حضور نخستوزیر عراق مطرح شد، اعلام کردند:
این صحنه بهروشنی نشان میدهد که این جنایتکار از پیامدهای جنایتهایی که مرتکب شده، بهویژه در عراق، هراس دارد.»
«ما هرگز خونخواهی خود را فراموش نکردهایم و نخواهیم کرد و هرچه بار جنایتهای این فرد سنگینتر شود، عزم ما برای انتقام راسختر خواهد شد.»
«در مسیر خونخواهی، به نیروهای مقاومت در عراق و فرزندان امت اسلامی تکیه داریم.»
«با پدر عزیزمان پیمان میبندیم که حتی اگر نتوانیم سلاح به دست بگیریم، این جنایتکار و عواملش در آمریکا، منطقه و عراق را با خون خود غرق خواهیم کرد.»
گزارش خطا
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شما نمونه بارزی از خانوادههای انقلابی خوش طیز و مبارز هستید
درود بر خانواده ارجمند و شجاع و دلیر شهید ابو مهری المهدی که بغیر از این از ایت عزیزان متصور نبود لعنت ابدی بر ترامپ قمارباز
واقعا تقاص خون سردار سلیمانی وایو مهدی را هنوز نگرفتیم که رهبر عزیزمان و فرماندهان شهید شهید شدن ولی دیگه صبر تمام شده هر طور شده تااخر سال انتقام عزیزهامون باید گرفته شود
انشااله ترامپ ونتنیاهو حرام زاده بی بوته وهمدستانشان به درک واصل میشوند .
ترامپ ازیک سگ هم پستره این سگ نبایدباش دهنخوری بشی بایدبی محلش کنی این همه کشورومردم عرب ونابودکردن یاروبلندشده رفته پابوس ترامپ ک چی بشه