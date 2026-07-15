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واکنش خانواده ابومهدی المهندس به اظهارات ترامپ

خانواده شهید ابومهدی المهندس: «با پدر عزیزمان پیمان می‌بندیم که حتی اگر نتوانیم سلاح به دست بگیریم، این جنایتکار و عواملش در آمریکا، منطقه و عراق را با خون خود غرق خواهیم کرد.»
کد خبر: ۱۳۸۴۸۴۳
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19824 بازدید
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۱۰
واکنش خانواده ابومهدی المهندس به اظهارات ترامپ

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ خانواده ابومهدی المهندس در بیانیه‌ای، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس که با حضور نخست‌وزیر عراق مطرح شد، اعلام کردند:

این صحنه به‌روشنی نشان می‌دهد که این جنایتکار از پیامدهای جنایت‌هایی که مرتکب شده، به‌ویژه در عراق، هراس دارد.»

«ما هرگز خونخواهی خود را فراموش نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و هرچه بار جنایت‌های این فرد سنگین‌تر شود، عزم ما برای انتقام راسخ‌تر خواهد شد.»

«در مسیر خونخواهی، به نیروهای مقاومت در عراق و فرزندان امت اسلامی تکیه داریم.»

 «با پدر عزیزمان پیمان می‌بندیم که حتی اگر نتوانیم سلاح به دست بگیریم، این جنایتکار و عواملش در آمریکا، منطقه و عراق را با خون خود غرق خواهیم کرد.»

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ابومهدی المهندس سردار سلیمانی دونالد ترامپ نیروهای مقاومت انتقام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
به خانواده شهید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
1
پاسخ
شما نمونه بارزی از خانواده‌های انقلابی خوش طیز و مبارز هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
کی میرسه زمان این خونخواهی ها؟
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
درود بر خانواده ارجمند و شجاع و دلیر شهید ابو مهری المهدی که بغیر از این از ایت عزیزان متصور نبود لعنت ابدی بر ترامپ قمارباز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
شمارش معکوس برای سقط شدن ترامپ قمارباز اپستینی شروع شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
سلام خدا بر تمامی آزادگان جهان
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
ماشاالله بچه حلال زاده. احسنت.
وطن پرست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
واقعا تقاص خون سردار سلیمانی وایو مهدی را هنوز نگرفتیم که رهبر عزیزمان و فرماندهان شهید شهید شدن ولی دیگه صبر تمام شده هر طور شده تااخر سال انتقام عزیزهامون باید گرفته شود
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
انشااله ترامپ ونتنیاهو حرام زاده بی بوته وهمدستانشان به درک واصل میشوند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
ترامپ ازیک سگ هم پستره این سگ نبایدباش دهنخوری بشی بایدبی محلش کنی این همه کشورومردم عرب ونابودکردن یاروبلندشده رفته پابوس ترامپ ک چی بشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
0
پاسخ
واقعا شیر مادر نان پدر حلالت انشااله تزامپ خواهیم کشت
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