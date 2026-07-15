واکنش خانواده ابومهدی المهندس به اظهارات ترامپ

خانواده شهید ابومهدی المهندس: «با پدر عزیزمان پیمان می‌بندیم که حتی اگر نتوانیم سلاح به دست بگیریم، این جنایتکار و عواملش در آمریکا، منطقه و عراق را با خون خود غرق خواهیم کرد.»

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ خانواده ابومهدی المهندس در بیانیه‌ای، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس که با حضور نخست‌وزیر عراق مطرح شد، اعلام کردند:

این صحنه به‌روشنی نشان می‌دهد که این جنایتکار از پیامدهای جنایت‌هایی که مرتکب شده، به‌ویژه در عراق، هراس دارد.»

«ما هرگز خونخواهی خود را فراموش نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و هرچه بار جنایت‌های این فرد سنگین‌تر شود، عزم ما برای انتقام راسخ‌تر خواهد شد.»

«در مسیر خونخواهی، به نیروهای مقاومت در عراق و فرزندان امت اسلامی تکیه داریم.»

«با پدر عزیزمان پیمان می‌بندیم که حتی اگر نتوانیم سلاح به دست بگیریم، این جنایتکار و عواملش در آمریکا، منطقه و عراق را با خون خود غرق خواهیم کرد.»