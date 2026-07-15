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تصاویر جالب پزشکیان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید

تصاویری جالب از پزشکیان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران را ملاحظه می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۴۰
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15622 بازدید
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۹

تصاویر جالب پزشکیان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید

به گزارش تابناک؛ تصاویری جالب از پزشکیان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران را ملاحظه می‌کنید.

تصاویر جالب پزشکیان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید

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پزشکیان رهبرشهید بزرگداشت مصلای تهران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
7
2
پاسخ
کارهای پوپولیستی یا همان احمدی نژادی!!!
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
3
پاسخ
تو شرایط جنگ و اقتصاد فشل و .... موضموع خبر کم اومده، پوزیشن های پزشکیان باید سرخط خبرها باشه!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
5
پاسخ
مرام علی مرام امام رضا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
0
پاسخ
چیش جالبه دقیقا ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
6
پاسخ
اگر با بادیگارد و دبدبه و کبکه می اومد و می نشست انموقع چی می نوشتید.؟ خیلی زمان خواهد برد شما بفهمید که اگر پزشکیان در زمان جنگ رئیس جمهور نبود کشور از هم پاشیده بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
7
پاسخ
دکتر پزشکیان عزیز بازهم رای میاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
2
پاسخ
مرد خاکی و بزرگ
یزدان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
1
پاسخ
مگر ایشان زمین بنشیند عرش خدا به لرزه می آید مسعود پزشکیان یک انسان عادی است که در یک انتخابات عده ای به او رای داده اند و رئیس جمهور شده است فردا که دوران ریاست جنهوری او به پایان برسد همان آدم عادی است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
همون جلیلی جونت اگر بود چه میکرد
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