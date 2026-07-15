تصاویر جالب پزشکیان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید
تصاویری جالب از پزشکیان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران را ملاحظه میکنید.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ تصاویری جالب از پزشکیان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران را ملاحظه میکنید.
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تو شرایط جنگ و اقتصاد فشل و .... موضموع خبر کم اومده، پوزیشن های پزشکیان باید سرخط خبرها باشه!!!!
اگر با بادیگارد و دبدبه و کبکه می اومد و می نشست انموقع چی می نوشتید.؟ خیلی زمان خواهد برد شما بفهمید که اگر پزشکیان در زمان جنگ رئیس جمهور نبود کشور از هم پاشیده بود .
مگر ایشان زمین بنشیند عرش خدا به لرزه می آید مسعود پزشکیان یک انسان عادی است که در یک انتخابات عده ای به او رای داده اند و رئیس جمهور شده است فردا که دوران ریاست جنهوری او به پایان برسد همان آدم عادی است.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵