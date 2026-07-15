شمار قربانیان موج جدید جنگافروزی علیه ایران
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از مجروح شدن بیش از ۲۶۰ نفر در موج جدید حملات به کشور خبر داد و اعلام کرد تاکنون ۲۲۲ نفر از مصدومان پس از درمان ترخیص شدهاند.
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به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از مجروح شدن بیش از ۲۶۰ نفر، در موج جدید جنگافروزی علیه کشورمان، خبر داد.
متن پیام حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به این شرح است:
در موج جنگافروزی جدید علیه کشورمان ایران، تا کنون بیش از ۲۶۰ نفر مجروح شدند که ۳ نفر زن و ۶ نفر هم زیر ۱۸ سال هستند. متأسفانه در میان شهدا ۲ نفر از خانم هستند. ۲۲۲ نفر از مجروحین، درمان و ترخیص شدند. برای سلامتی عزیزان بستری دعا کنیم.
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