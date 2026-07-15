تکذیب شایعات امنیتی در شیراز
در پی انتشار شایعاتی در برخی شبکههای اجتماعی مبنی بر وقوع حمله به استان فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس این ادعاها را بهطور کامل تکذیب کرد.
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«سیداحمد احمدیزاده» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان فارس، با تأکید بر اینکه امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه هیچگونه حمله نظامی یا حادثه امنیتی در استان فارس و شهر شیراز رخ نداده است، اظهار کرد: تمامی اخبار و شایعات منتشرشده در این خصوص کذب بوده و صحت ندارد.
وی درباره صدای انفجار شنیدهشده در برخی نقاط شیراز نیز توضیح داد: این صدا ناشی از انفجار کنترلشده در یکی از پروژههای معدنی فعال در حومه شهر بوده که طبق برنامه و تحت نظارت دستگاههای مسئول انجام شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اشاره به آرامش کامل در سطح استان، از شهروندان خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و از انتشار و بازنشر شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.
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