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احتمال سفر نتانیاهو به آمریکا

منابع اسرائیلی در گفت‌وگو با رویترز از برنامه‌ریزی برای سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا در روزهای آینده خبر می‌دهند؛ سفری که گفته می‌شود هدف از آن دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا باشد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۳۴
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احتمال سفر نتانیاهو به آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی امروز (چهارشنبه) در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز شنبه راهی ایالات متحده خواهد شد.

این مقام اسرائیلی در ادامه افزود که نتانیاهو خواستار دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است، اما هنوز مشخص نیست که این دیدار انجام خواهد شد یا خیر.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در شرایطی به دنبال دیدار با دونالد ترامپ است که محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بار دیگر تشدید شده است، اما تاکنون زمانی برای این دیدار تعیین نشده است.

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته، پس از آخرین دیدار بین ترامپ و نتانیاهو در ۱۱ فوریه در اتاق عملیات کاخ سفید، به دنبال ترتیب دادن دیداری با ترامپ بود.

از جمله دلایل تمایل نتانیاهو برای دیدار هرچه سریع‌تر با ترامپ، تلاش برای ایجاد اعتماد مجدد میان دو طرف پس از جنگ متجاوزانه با ایران که اوج اختلافات میان آنها را آشکار کرد، عنوان شده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز گزارش دادند که نخست‌وزیر این رژیم در تلاش است همزمان با سفر خود به واشنگتن برای شرکت در مراسم تشییع جنازه لیندسی گراهام دیداری نیز با دونالد ترامپ ترتیب دهد.

در همین راستا، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابع متعدد اسرائیلی گزارش داد که گفت‌و‌گو‌های پیشرفته‌ای درباره احتمال سفر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده در ابتدای هفته آینده در جریان است.

رادیو و تلویزیون عمومی رژیم صهیونیستی (کان) روز سه‌شنبه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو قصد دارد در روز‌های آینده به ایالات متحده سفر کند و اوایل هفته آینده در واشنگتن بماند.

این رسانه جزئیات بیشتری درباره این سفر برنامه‌ریزی‌شده یا دستورکار دیدار‌های مورد انتظار نتانیاهو ارائه نکرد.

لیندسی گراهام، سناتو ایران‌ستیز بدنام آمریکایی شامگاه شنبه در سن ۷۱ سالگی بر اثر پارگی آئورت فوت کرد. وی از چهره‌های تندرو علیه جمهوری اسلامی ایران بود و همواره در صف مقدم تصویب تحریم‌های ضدایرانی در کنگره آمریکا قرار داشت. گراهام یکی از چهره‌های اصلی خارج از دولت ترامپ بود که رئیس‌جمهور آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، به‌ویژه درباره جنگ با ایران، با او مشورت می‌کرد. او در کنار گروهی از مشاوران، از تشدید فشار نظامی بر تهران حمایت می‌کرد.

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نتانیاهو ترامپ سفر به آمریکا رژیم صهیونیستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
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۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
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پاسخ
رفتار و گفتار و حرکات شخصی پرزیدنت ترامپ نشان می دهد شخصیت متعادل و متعارفی نیست.باچنین افراد دم دمی مزاجی نمی توان به توافق طولانی‌مدت دست یافت.
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