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نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، هفت تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ 388 ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند. مرکز انتقال خون ایرانشهر خواستار مراجعه فوری شهروندان بمپور برای اهدای خون شد. نخستین گزارش از این حمله را میبینید.
گزارش خطا
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حالا آقای خاتمی با این اوضاع بفکر صلح شرافتمندانه باشه .ببینم ترامپ می فهمه صلح شرافتمندانه یعنی چی.من جای رهبری بودم فوری پیام می دادم برو مذاکره کن و نتیجه را علنی به مردم گزارش کن
به امریکا ثابت میکنیم که نابودت خواهیم کرد که درتاریخ ثبت بشه ترامپ اون قبری که توش گریه میکنی مرده توش نیست اینجا ایران سرزمین دلیران شجاعت مردم ایران رو دنیا نداره بکشی میکشیم به قول ماعشایر خون درقبال خون
تنها راه حمله زمینی وگرفتن اسیر از این جنین خواران است وگرنه صدها برابر دچار خسارت خواهیم شد
خدا ان شاء الله سلامتی بده به همه مجروحان و صبر به خانواده شهدا و ملت صبور ایران