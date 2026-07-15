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کد خبر:۱۳۸۴۸۳۳
کد خبر:۱۳۸۴۸۳۳
10483 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر

در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، هفت تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ 388 ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند. مرکز انتقال خون ایرانشهر خواستار مراجعه فوری شهروندان بمپور برای اهدای خون شد. نخستین گزارش از این حمله را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا ویدیو ایرانشهر سیستان و بلوچستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
1
پاسخ
جنگ طلبان پاسخ بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
1
پاسخ
حالا آقای خاتمی با این اوضاع بفکر صلح شرافتمندانه باشه .ببینم ترامپ می فهمه صلح شرافتمندانه یعنی چی.من جای رهبری بودم فوری پیام می دادم برو مذاکره کن و نتیجه را علنی به مردم گزارش کن
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
2
پاسخ
به امریکا ثابت میکنیم که نابودت خواهیم کرد که درتاریخ ثبت بشه ترامپ اون قبری که توش گریه میکنی مرده توش نیست اینجا ایران سرزمین دلیران شجاعت مردم ایران رو دنیا نداره بکشی میکشیم به قول ماعشایر خون درقبال خون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
2
پاسخ
تنها راه حمله زمینی وگرفتن اسیر از این جنین خواران است وگرنه صدها برابر دچار خسارت خواهیم شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
3
پاسخ
خدا با شهدای کربلا محشورشون کنه ان شاء الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
3
پاسخ
خدا ان شاء الله سلامتی بده به همه مجروحان و صبر به خانواده شهدا و ملت صبور ایران
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
1
پاسخ
طرفداران جنگ تحویل بگیرن😔
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
2
پاسخ
درفضای مجازی حرف از 200 شهید است.
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