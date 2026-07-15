نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر

در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، هفت تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ 388 ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند. مرکز انتقال خون ایرانشهر خواستار مراجعه فوری شهروندان بمپور برای اهدای خون شد. نخستین گزارش از این حمله را می‌بینید.