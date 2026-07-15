صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصاویر حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان

تصاویر ماهواره‌ای جدید از حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان را مشاهده می‌نمایید.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۳۰
| |
6831 بازدید
|
۳

تصاویر حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان

به گزارش تابناک؛ تصاویر ماهواره‌ای جدید از حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان را مشاهده می‌نمایید.

تصاویر حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
حملات ایران اردن عمان پایگاه آمریکا
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است
کشف تازه باستان شناسان درباره ابرهه و اصحاب فیل
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرکز فرماندهی آمریکا در الازرق زیر آتش موشک‌های خیبرشکن
عربستان از ترس دست به دامان قطر و عمان شد
روز گذشته چند کشتی از تنگه‌هرمز عبور کردند؟
وقوع حادثه دریایی در سواحل عمان
اطلاعیه: پیام مهم سپاه به مردم اردن
عمان: ایران تهدیدی برای منطقه نیست
انفجارهای مهیب اردن را لرزاند
تصویری که آمریکا نمی‌خواست منتشر شود!
تشکر آمریکا از نقش استراتژیک اردن در برابر ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
موشک یک قدرت بشدت تهاجمی است و اگر بدرستی استفاده نشود تقریبا بی ثمر خواهد شد !!!

(جهت تأثیرگذاری یا باید قدرت انفجار افزایش پیدا کند و یا تعداد اثابت به محل تعیین شده ! )
سیدمحسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
0
پاسخ
جون دیگه
شاهین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
2
پاسخ
بزن که خوب میزنی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازبان تیم ملی به علی دایی!  (۱۰۲ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۸۹ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۱ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oFy
tabnak.ir/005oFy