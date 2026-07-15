تصاویر ماهواره‌ای جدید از حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان را مشاهده می‌نمایید.

تصاویر حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان

به گزارش تابناک؛ تصاویر ماهواره‌ای جدید از حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان را مشاهده می‌نمایید.