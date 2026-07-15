تصاویر حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان
تصاویر ماهوارهای جدید از حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان را مشاهده مینمایید.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۳۰| |
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به گزارش تابناک؛ تصاویر ماهوارهای جدید از حملات ایران به پایگاه آمریکا در اردن و عمان را مشاهده مینمایید.
گزارش خطا
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موشک یک قدرت بشدت تهاجمی است و اگر بدرستی استفاده نشود تقریبا بی ثمر خواهد شد !!!
(جهت تأثیرگذاری یا باید قدرت انفجار افزایش پیدا کند و یا تعداد اثابت به محل تعیین شده ! )
(جهت تأثیرگذاری یا باید قدرت انفجار افزایش پیدا کند و یا تعداد اثابت به محل تعیین شده ! )