حمایت قاطع ارتش از سپاه دربرابر اقدام انگلیس

ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اقدام مجلس انگلیس مبنی بر «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم و این اقدام را نشانه دیگری از خباثت این کشور، توصیف کرد.

به گزارش تابناک؛ ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اقدام مجلس انگلیس مبنی بر «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم و این اقدام را نشانه دیگری از خباثت این کشور، توصیف کرد.

ارتش در این بیانیه با اشاره به پیشینه طولانی استعمار انگلیس در حمایت از تروریسم، سپاه را بزرگترین سازمان ضد تروریسم در جهان خواند و برهمدلی و همراهی با سپاه برای مقابله با تهدیدات خارجی و متجاوزان، تاکید کرد.